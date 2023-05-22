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Юсиф Абдуллаев: Подготовлен каталог потенциальных инвестиционных проектов Азербайджана

Юсиф Абдуллаев: Подготовлен каталог потенциальных инвестиционных проектов Азербайджана Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) хочет расширить экспорт промышленной продукции Азербайджана.
Бизнес
22 мая 2023 г. 16:15
Юсиф Абдуллаев: Подготовлен каталог потенциальных инвестиционных проектов Азербайджана

Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) хочет расширить экспорт промышленной продукции Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Литве руководитель агентства Юсиф Абдуллаев.

"Азербайджан традиционно экспортирует сельскохозяйственную продукцию. Мы хотим, чтобы реализовался большой экспортный потенциал промышленной продукции", - отметил он.

Ю.Абдуллаев коснулся азербайджанской бизнес-делегации, посетившей Литву: "Делегация довольно большая. Здесь находятся представители государственных компаний SOCAR и "Азербайджанская промышленная корпорация".

По его словам, на проходящем сегодня в Литве бизнес-форуме принимают участие предприниматели, представляющие промышленность, фармакологию, сельское хозяйство, сети супермаркетов: "На бизнес-форуме будут обсуждаться вопросы увеличения торгового оборота между двумя странами. Мы верим, что будут обсуждаться проекты, представляющие взаимный интерес".

"В мае прошлого года бизнес-форум с участием президента Азербайджана дал очень хорошие результаты. Продукция ряда наших компаний экспортируется в Литву. А из Литвы начали импортироваться алкогольные напитки. Это очень практичная, целенаправленная, сфокусированная миссия, и мы верим, что она будет успешной", - отметил он.

Руководитель AZPROMO отметил, что подготовлен каталог потенциальных инвестиционных проектов Азербайджана: "Мы несколько месяцев назад направили этот каталог литовской стороне. На освобожденных от оккупации территориях могут быть построены винный завод, гидроэлектростанции. Целенаправленно стараясь, можно добиться сотрудничества соответствующих компаний стран".

Напомним, что в Вильнюсе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Литвы Гитанаса Науседы проходит азербайджано-литовский бизнес-форум.

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Версия на азербайджанском языке Yusif Abdullayev: "Sənaye məhsullarımızın ixracının genişləndirilməsini istəyirik"

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