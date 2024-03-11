Юсиф Абдуллаев: AZPROMO продолжит усилия по расширению делового совета

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) заинтересовано в дальнейшем расширении деятельности делового совета.

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) заинтересовано в дальнейшем расширении деятельности делового совета.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев в ходе II-го заседания Казахстанско-Азербайджанского делового совета.

"За последние 14-15 лет мы совместно с Казахстаном провели более 20 бизнес-форумов. Для улучшения платформы [делового совета] стоит усилить организацию, а также есть смысл в юридической регистрации совета, кроме того мы должны приглашать присоединиться новые компании, привлекать больше предприятий",- сказал он.

По словам Абдуллаева, в Азербайджане готовы обсуждать и использовать любые возможности платформы для расширения экономических связей двух стран.