О нас

Юсиф Абдуллаев: AZPROMO продолжит усилия по расширению делового совета

Юсиф Абдуллаев: AZPROMO продолжит усилия по расширению делового совета Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) заинтересовано в дальнейшем расширении деятельности делового совета.
Бизнес
11 марта 2024 г. 09:44
Юсиф Абдуллаев: AZPROMO продолжит усилия по расширению делового совета

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) заинтересовано в дальнейшем расширении деятельности делового совета.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев в ходе II-го заседания Казахстанско-Азербайджанского делового совета.

"За последние 14-15 лет мы совместно с Казахстаном провели более 20 бизнес-форумов. Для улучшения платформы [делового совета] стоит усилить организацию, а также есть смысл в юридической регистрации совета, кроме того мы должны приглашать присоединиться новые компании, привлекать больше предприятий",- сказал он.

По словам Абдуллаева, в Азербайджане готовы обсуждать и использовать любые возможности платформы для расширения экономических связей двух стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yusif Abdullayev: AZPROMO işgüzar şuranın genişləndirilməsi istiqamətində səylərini davam etdirəcək
Версия на английском языке Yusif Abdullayev: AZPROMO to continue efforts to expand business council

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Международным женским днем
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Международным женским днем
8 марта 2024 г. 08:49
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi