Юсиф Абдуллаев: Азербайджанские предприниматели могут принять участие в выставках в Москве, Шанхае и Кельне

Азербайджанские компании принимают участие в выставке Saudi Food Expo 2025 в Эр-Рияде с единым стендом страны, а с завтрашнего дня наши экспортеры примут участие в выставке Russia - Halal Expo 2025 в Казани.

Азербайджанские компании принимают участие в выставке Saudi Food Expo 2025 в Эр-Рияде с единым стендом страны, а с завтрашнего дня наши экспортеры примут участие в выставке Russia - Halal Expo 2025 в Казани.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на церемонии открытия выставок Caspian Agro и InterFood Azerbaijan в Баку.

По его словам, в 2025 году планируется обеспечить участие предпринимателей с единым стендом страны на выставке WorldFood Moscow 2025, 8-й Китайской международной выставке импорта в Шанхае и выставке Anuga в Кельне: "Что касается местных выставок, то мы планируем принять участие в 5-й выставке Rebuild Karabakh, которая пройдет в октябре".

Абдуллаев отметил, что на сегодняшней выставке InterFood на стенде AZPROMO Made in Azerbaijan представлены 8 компаний, задействованных в сфере производства натурального меда, фруктов и овощей, сухофруктов, алкогольных напитков, вин и молочной продукции.