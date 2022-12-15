Юсиф Абдуллаев: Азербайджан заинтересован в увеличении импорта риса из Пакистана

Азербайджан заинтересован в увеличении импорта риса из Пакистана.

Азербайджан заинтересован в увеличении импорта риса из Пакистана.

Как передает Report, об этом на встрече в рамках бизнес-миссии в Азербайджан представителей Ассоциации экспортеров риса Пакистана заявил глава Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"Азербайджанское правительство на пять лет освободило импорт пакистанского риса от таможенной пошлины. Данное решение вступит в силу примерно через неделю, что позволит увеличить объемы импорта риса, а также создаст новые возможности для пакистанских экспортеров. В братской нам стране выращивается рис высокого качества. В таком случае, почему мы должны импортировать этот продукт из других стран, а не из Пакистана?", - сказал он.

Отметим, что в 2021 году товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном составил 11 млн 729 тысяч долларов, что на 11,6% меньше, чем в 2020 году.

В этом же году за период январь-октябрь объем торговли между странами достиг 19 млн 045 тысяч долларов.