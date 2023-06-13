Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"

В 2018-2022 годах стоимость ненефтегазового экспорта Азербайджана увеличилась как в фактических ценах, так и в реальном выражении на 77,3% - с 1,72 млрд до 3,05 млрд долларов США. По итогам 2023 года ожидается, что этот показатель достигнет 3,4-3,5 млрд д

В 2018-2022 годах стоимость ненефтегазового экспорта Азербайджана увеличилась как в фактических ценах, так и в реальном выражении на 77,3% - с 1,72 млрд до 3,05 млрд долларов США. По итогам 2023 года ожидается, что этот показатель достигнет 3,4-3,5 млрд долларов США, а к 2025 году - 5 млрд долларов США.

При этом у Азербайджана на сегодня 15 целевых рынков для ненефтяного экспорта, и главной задачей является продвижение экспорта на новые рынки. О предпринимаемых в этом направлении мерах, а также возрождении азербайджанских брендов рассказал в интервью Report глава Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPOMO) Юсиф Абдуллаев.

"Report" представляет интервью.

- Какая работа проводится для расширения географии экспорта отечественной продукции за рубеж?

- В настоящее время прорабатывается программа с целью развития новых направлений для экспорта ненефтяной продукции. В этом плане изучаются различные рынки, и это будут не только страны СНГ, но также Европы, Азии.

- А есть спрос на нашу продукцию на этих рынках?

- Речь идет о всей производимой в Азербайджане продукции, главное соответствовать требованиям этих рынков, искать партнеров, продавать и увеличивать производство, а спрос имеется.

В этом направлении мы думаем, что нужно лучше продавать, а для этого требуется качество, а качество означает соответствие рынку.

В этом плане есть стратегия, и я думаю, что она в этом году будет утверждена. Она охватывает 2023-2026 годы.

- С целью поддержки экспортеров говорилось о планах внедрения логистической субсидии. На какой стадии разработка данного новшества, и на кого оно будет распространяться?

- Механизмы поддержки Made in Azerbaijan существуют уже 7 лет, и они очень эффективны. В этом году мы планируем изменить некоторые из них и добавить новые, в том числе обсуждается с правительством вопрос внедрения логистической субсидии.

Применение ее предусматривается с охватом всего Азербайджана во временной рамке 5-7 лет, а на освобожденных территориях - 10 лет. Это очень важно и нужно.

Данная субсидия будет выплачиваться компаниям- экспортерам. Мы обсуждаем возможность выплаты логистической субсидии в размере до 70% от стоимости перевозки, на освобожденных территориях предусматривается полное покрытие логистических расходов за счет государства.

Мы думаем представить данный документ правительству в ближайшие два месяца, а до конца года будут проводиться обсуждения.

- Известно, что Азербайджан был самым большим винодельческим регионом в Советском союзе. До 1985 года государственные плантации винограда составляли 276 тысяч га, а урожай в целом по республике был на уровне 2,6 млн тонн. И на тот период это было не только больше, чем в Молдове, Грузии, России, но и Испании. По объемам видно, что Азербайджан потерял свои традиции. Какая работа проводится AZPROMO для возрождения виноградарства и виноделия в стране, возвращения былой славы, к примеру, таким национальным брендам, как "Агдам"?

- Вообще мы думаем в ближайшее время еще больше расширить госпрограмму развития виноделия и винопроизводства с точки зрения развития автохтонных местных сортов винограда, продвижения культуры вина, поскольку 35-40 лет тому назад в Азербайджане производилось несколько миллионов тонн винограда, а сегодня совсем не те объемы. "Сухой" закон 80-х годов привел к тому, что были уничтожены виноградники.

Сегодня в стране виноград выращивается на площади всего лишь 17 тысяч гектаров (столовый и технический сорта). Технического винограда посажено на площади более 5 тысяч гектаров, что дает в среднем 50 миллионов бутылок вина (70-75% от выращенного винограда). Однако не весь объем бутулируется, часть продается как сырье за границу. В том числе, как коньячный спирт для виноделов. В этом вопросе очень важно развивать виноградарство, увеличивать площади автохтонных сортов винограда.

Что касается "Агдама", то со стороны руководства страны AZPROMO было поручено возродить эту марку, сделать ее популярной.

Для этого Министерству экономики и AZPROMO поручено зарегистрировать "Агдам" как географический и товарный знак. При регистрации бренда в качестве географического знака оно обязательно должно быть привязано к местоположению. Поэтому AZPROMO были прописаны правила, согласно которым одним из обязательных условий для тех, кто будет обращаться за этим брендом, является то, что виноградники должны находиться в Карабахском экономическом районе.

Необязательно, чтобы был город Агдам, могут быть и другие места расположения виноградников в Карабахском экономическом районе. Таких компаний, которые имеют собственные виноградники, немного. На сегодня несколько компаний уже обратились за получением географического названия "Агдам". Из них российская группа компаний "Абрау-Дюрсо" уже приобрела в Карабахском экономическом районе в Физули 400 гектаров земли.

Пока эти обращения на рассмотрении.

- В случае соответствия требованиям насколько возможно предоставление разрешения на выпуск марки "Агдам" нескольким производителям?

- Это возможно. "Агдам" будет производиться под строгим контролем с точки зрения качества: вино должно быть из местных автохтонных сортов винограда.

Мы сегодня уделяем важное внимание выращиванию местных сортов, и у нас имеются очень знаменитые сорта винограда - "Баян шира", "Мадраса", "Хиндогны". Это автохтонные сорта используются для производства белого и красного вина. Как раз возрождение бренда "Агдам" будет хорошей платформой для развития автохтонного сорта "Баян шира". Ну и, конечно же, в Азербайджане выращивают автохтонный сорт "Ркацители".