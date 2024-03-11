AZPROMO: Азербайджан и Южная Корея обладают потенциалом для увеличения товарооборота

В 2023 году объем товарооборота между Азербайджаном и Южной Кореей составил 430 млн долларов США.

В 2023 году объем товарооборота между Азербайджаном и Южной Кореей составил 430 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев заявил на мероприятии, организованном в рамках покупательской миссии из Южной Кореи в Азербайджан.

По его словам, страны обладают достаточным потенциалом для еще большего увеличения товарооборота.

"Основная часть нашей торговли - это импорт из Южной Кореи, в основном автотранспорта. Туризм также важен для экономического сотрудничества между Азербайджаном и Южной Кореей. Между двумя странами существовали чартерные рейсы, их восстановление может способствовать развитию туризма", - сказал Абдуллаев.