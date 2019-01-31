Юбилейный международный Форум STiS состоится в Азербайджане

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ 12-15 апреля 2019 года в Габале состоится юбилейный международный форум производителей светопрозрачных конструкций - Форум STiS 2019.

Как передает Report, 250 участников из различных стран посетят это крупнейшее отраслевое мероприятие оконного и стекольного рынка России и СНГ.

15-й юбилейный международный Форум STiS 2019 рассчитан на 250 участников.

Форум STiS – это знаковое бизнес-пространство, которое с 2005 года объединяет владельцев и топ-менеджеров крупнейших предприятий оконной и стекольной отраслей, а также влиятельных представителей рынка недвижимости и инвестиционных структур из России, Беларуси, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Польши и Финляндии.

В 2019 году состоится юбилейный Форум STiS – мероприятие будет проводиться уже в 15 раз. Организаторы продолжают традицию ежегодной смены площадки для проведения мероприятия. За 15 лет форум побывал в Чехии, Германии, Нидерландах, Португалии, Испании, Турции, Италии, Австрии, Грузии и других странах.

В 2019 году участников форума ждут выступления приглашенных спикеров, продуктивные нетворкинги и встречи без галстуков, а вечерняя программа познакомит участников с культурой Азербайджана.

За 15 лет мероприятие посетили свыше 3 700 человек.