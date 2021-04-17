Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь

Возможности роста, скажем, для меня в Азербайджане ограничены

31-однолетний Яшар Ахмедли с ноября 2019 года работает во всемирно известной глобальной корпорации Amazon, что вызывает к нему естественный интерес соотечественников. Что такое успех - труд или удача? Как выбрать специальность? Как найти свое место на рынке труда? На эти и другие вопросы Яшар отвечает в своих многочисленных интервью местным СМИ. И не потому что, он жаждет паблисити. Причина его просветительства в другом: он хочет, чтобы его молодые соотечественники, выбирая жизненный путь, имели правильные ориентиры. В этом он может помочь не только благодаря опыту, но и умению анализировать происходящее, не поддаваясь эмоциям и существующим стереотипам. В интервью Report он поделился своими размышлениями на эту тему.

-Яшар, где вы учились и сколько лет из своих 30 с небольшим?

- Окончив школу, я оказался перед дилеммой, какую профессию выбрать – химию или промышленный инжиниринг. Но советы родителей и учителей помогли, и, завершив учебу в бакалавриате турецкого Orta Dogu Tekhik Universiteti, я получил профессию инженера. Поработав немного на Сумгайытском заводе компании BASF и, набравшись опыта, поступил в магистратуру университета Vaasa в Финляндии по специальности «Руководство промышленностью». Потом была работа на одном из заводов SOCAR и поступление в еще одну магистратуру в считающийся одним из самых сильных в технической области Массачусетский технологический институт.

-Итого сколько лет учились?

- Получается восемь лет.

- К тому же учеба в разных странах требует знания языков.

- Да, и языки надо знать. У меня это английский, турецкий, финский, французский, испанский и русский, не считая, конечно, родного азербайджанского.

-Не много ли? Или знаний много не бывает?

-Учеба, на мой взгляд, это инвестиции в будущее. Сегодня бизнес устроен так, что то, что вчера считалось новинкой, передовым словом, завтра становится повседневным явлением. Нужны новые навыки, новые умения и знания, которые необходимо постоянно пополнять. Узнаванию нового, познанию нет предела. Поэтому учиться нужно постоянно, если не хочешь отстать и оказаться за бортом. Многое зависит также от того, что для вас стоит за понятием работа. Скажем, для меня – это не только возможность заработать деньги, но и постижение нового, путь дальше, к новым вершинам.

-С таким подходом вам, наверно, было нетрудно попасть в Amazon?

- Подходы подходами, а есть еще немало других факторов, человеческий в частности. В разное время я дважды был на интервью в этой компании. Первый раз мне отказали, а второй раз сказали: «Вы тот, кого мы ищем» и взяли бизнес - аналитиком. Поэтому тем, кто ищет работу, надо быть хладнокровным, не поддаваться эмоциям и понимать, что успех придет не сразу. Это сложный этап в жизни, но через него приходится пройти.

- Что вами движет - страсть к познанию или стремление сделать успешную карьеру?

- Я бы сказал и то, и другое. Хотя первое делает возможным второе. У каждой компании свои правила, свои законы. Amazon- крупнейшая в мире американская компания электронной торговли с миллиардными оборотами, со штаб-квартирой в Сиэтле. Я работаю в ее центре в Люксембурге, которая занимается странами Евросоюза. В день только европейских заказов бывает 20-25 миллионов. Задача нашей команды и меня как аналитика состоит в том, чтобы определить, какие наиболее выгодные пути доставки товаров, какие склады использовать, с какими компаниями по доставке это осуществить и т.п. Для этого существуют определенные алгоритмы, используя которые мы работаем. В противном случае получить прибыль в этом бизнесе достаточно проблематично. И моя задача как бизнес-аналитика суметь оптимизировать процесс, сделать его более эффективным.

У компании своя идеология, свои принципы, от выполнения которых всеми ее сотрудниками зависит рост и развитие Amazon. Их надо научиться выполнять, и на раскачку времени дается очень мало в отличие от других компаний. Уже через месяц ты должен показать, что ты можешь, предложить решение пусть небольшой проблемы, но должен быть результат.

- Большинство читателей посчитают, что вы достигли успеха, работая в такой всемирно известной компании. А как вы сами считаете?

- Я не считаю себя особо успешным в том смысле, как я понимаю успех. В моем понимании успех – это возможность поддержать других людей, дать им возможность двигаться вперед, предоставить возможность развиваться. Моя мечта - создать свою компанию, в которой будут работать 5, 10, 15 человек, и мы будем заниматься реализацией моих идей, благодаря чему я смогу помочь другим людям осуществить свои мечты, свои планы. Хорошо зарабатывать самому – это твой индивидуальный успех. А как я понимаю, успех - это возможность учить других, направлять их, давать им возможность развиваться. Это могут быть различные семинары, лекции и другие организационные формы. Но главное – не только себе, но и другим. Так я понимаю успешность.

Amazon для меня – школа, которая дает мне понимание того, что такое успешный бизнес. Пандемия показала, что будущее за интернет- бизнесом, онлайн торговлей и т.п. Об этом говорят рекордные результаты компании, достигшие исторического максимума. Свое будущее я вижу в применении data-технологий с бизнесом. Сейчас я занимаю среднюю позицию в иерархии компании, надо мной есть еще несколько уровней сотрудников, так что это только путь к дальнейшей карьере.

- Кто-то может удивиться: Amazon – всего лишь промежуточный этап в карьере?

- Здесь не работают десятками лет. Вырастают как профессионалы и идут на новые более высокие должности, делают очередной шаг в своей карьере. Возможности развития, которые ты получаешь, уже через три-четыре года приводят к осознанию того, что пришло время открыть новое окно своих возможностей, идти дальше в своей профессии. Это требования времени, и с ними обязательно надо считаться.

-Некоторые читатели под рассказом о наших успешных соотечественниках за рубежом ставят комменты, дескать, а вот у нас такие способные ребята не могут продвинуться. Это правильный подход или дело в том, что глобальный мир стал шире и предоставляет больше возможностей?

- Есть много факторов, почему люди едут учиться и работать за границу. Один из них в том, что возможности роста, скажем, для меня в Азербайджане ограничены. Здесь, в Amazon есть возможность общаться с профессионалами высочайшего уровня, центр компании в Сиэтле, куда всегда можно позвонить и получить всю необходимую информацию. Такой опыт дорого стоит. В Азербайджане, к сожалению, такой бизнес-среды, отвечающей мировым стандартам, пока нет. Но я думаю, что, когда она появится, многие захотят вернуться. Другая причина - так называемый человеческий фактор, когда сотрудника оценивают не по профессиональной отдаче, а по другим причинам, что мотивирует людей, особенно молодых, трудоустраиваться за границей.

- В чем сегодня ваша связь с родиной?

- Она во всем. Особенно она проявилась во время второй карабахской войны, когда в Люксембург из соседних европейских стран – Франции, Германии, Бельгии приезжали на митинги протеста наши соотечественники. В самом Люксембурге азербайджанцев мало. Мы сумели предотвратить принятие парламентом резолюции в поддержку армян. Я был на военной службе на родине. Но, когда началась война, обратился в ближайшее посольство Азербайджана во Франции с письмом, в котором мы выразили готовность оказать родине любую помощь и содействие. Я выступал на одном из государственных каналов в Люксембурге, где рассказал о карабахском конфликте и о том, что Азербайджан в этой войне возвращает свои оккупированные Арменией территории. Должен сказать, что наши соотечественники продемонстрировали во время прошлогодней войны большую сплоченность и верность родине.

На родину приезжаю часто. Здесь мои родные, друзья. В последний свой приезд встречался со своим другом депутатом Милли меджлиса Кямалом Джафаровым, который баллотировался от Сабирабадского района, в котором я жил до десяти лет. Мы обсуждали проблемы образования в этом районе и то, как я могу принять участие в их решении. Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь.

Элеонора Абаскулиева