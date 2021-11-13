Японские компании во главе с Toyota работают над альтернативными видами топлива

Toyota Motor Corp заявила в субботу, что будет сотрудничать с четырьмя другими японскими производителями автомобилей с целью производства альтернативных экологически чистых видов топлива для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, включая водород

Toyota Motor Corp заявила в субботу, что будет сотрудничать с четырьмя другими японскими производителями автомобилей с целью производства альтернативных экологически чистых видов топлива для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, включая водород и синтетическое топливо, полученное из биомассы.

Как передает Report cо ссылкой на Reuters, это корпорации Mazda Motor Corp. , Subaru Corp., Yamaha Motor и Kawasaki Heavy Industries.

Япония заявила о планах к 2050 году снизить выбросы углерода и внедрить использование водородного топлива.

Toyota планирует выпустить 15 моделей электромобилей к 2025 году, и в рамках этого проекта вложит инвестиции в размере 13,5 млрд долларов США. В то же время компания продолжает разрабатывать автомобили, работающие на водороде.