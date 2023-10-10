Японские компании пригласили инвестировать в проекты на освобожденных территориях

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики приглашает бизнесменов из Японии инвестировать в проекты на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики приглашает бизнесменов из Японии инвестировать в проекты на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления KOBIA Самир Гумбатов на прошедшем в Баку азербайджано-японском бизнес-форуме по туризму и экономике.

По его словам, KOBİA поддерживает развитие деловых связей между Азербайджаном и Японией: “KOBİA готов поддерживать субъекты предпринимательства, которые вносят вклад в развитие туристических связей между нашими странами”.