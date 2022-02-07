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Японская Toshibа отказалась от разделения на три отдельные компании

Японская Toshibа отказалась от разделения на три отдельные компании Японская корпорация Toshiba сообщила, что рассматривает возможность разделения на две самостоятельные компании.
Бизнес
7 февраля 2022 г. 15:05
Японская Toshibа отказалась от разделения на три отдельные компании

Японская корпорация Toshiba сообщила, что рассматривает возможность разделения на две самостоятельные компании.

Как передает Report со ссылкой на Nikkei, таким образом она пересмотрела прежний план, под давлением акционеров предполагавший разделение бизнеса на три части.

Кроме того, теперь Toshiba намерена продать 60%-ную долю в Toshiba Carrier Corp. своему партнеру в этом совместном предприятии Carrier Global Corp. примерно за 100 млрд иен (870 млн долларов США).

Toshiba планирует огласить подробности этих "потенциальных стратегических вариантов" на встрече с инвесторами 7-8 февраля.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Toshiba заявила о намерении выделить в самостоятельные публичные компании сделки в сфере инфраструктурных услуг, а также выпуск устройств. Другие активы, в том числе 40,6% доля в производителе чипов памяти Kioxia Holdings Corp., остались бы у третьей компании, которая сохранит имя Toshiba.

В презентации говорилось, что завершить реорганизацию и вывод компаний на открытый рынок планируется во втором полугодии 2023 финансового года (апрель 2023 – март 2024).

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