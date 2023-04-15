Японская Sega может купить производителя Angry Birds за 1 млрд долларов

Японская компания Sega Sammy Holdings Inc. близка к заключению сделки о покупке финской Rovio Entertainment Oy, создателя игры Angry Birds.

Японская компания Sega Sammy Holdings Inc. близка к заключению сделки о покупке финской Rovio Entertainment Oy, создателя игры Angry Birds.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Sega еще не приняла окончательное решение по сделке. По словам источника издания, на следующей неделе компания может официально объявить о покупке Rovio Entertainment Oy, если стороны заключат соглашение. По информации WSJ, о сделке могут объявить 17 или 18 апреля, и сумма сделки может составить 1 млрд долларов.

Angry Birds - самая популярная мобильная игра Rovio Entertainment. Она стала первой мобильной игрой, которую скачали больше 1 млрд раз.