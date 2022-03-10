Японская Mitsubishi Electric приостановила поставки в Россию

Японская Mitsubishi Electric Corporation приостанавливает поставки в Россию в связи с трудностями в логистике на фоне ситуации вокруг Украины.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из сообщения компании.
Отмечается, что перебои в цепочках поставок, а также трудности с оплатой "делают невозможным продолжение деятельности".
Кроме того, компания заявила, что намерена направить один миллион евро через управление верховного комиссара ООН на поддержку людей, которые были вынуждены покинуть Украину.
В России автомобили Mitsubishi — модели Outlander и Pajero Sport — производятся на калужском заводе "ПСМА рус" (совместное предприятие автокорпорации Stellantis (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%).