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Японская Mitsubishi Electric приостановила поставки в Россию

Японская Mitsubishi Electric приостановила поставки в Россию Японская Mitsubishi Electric Corporation приостанавливает поставки в Россию в связи с трудностями в логистике на фоне ситуации вокруг Украины.
Бизнес
10 марта 2022 г. 11:48
Японская Mitsubishi Electric приостановила поставки в Россию

Японская Mitsubishi Electric Corporation приостанавливает поставки в Россию в связи с трудностями в логистике на фоне ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из сообщения компании.

Отмечается, что перебои в цепочках поставок, а также трудности с оплатой "делают невозможным продолжение деятельности".

Кроме того, компания заявила, что намерена направить один миллион евро через управление верховного комиссара ООН на поддержку людей, которые были вынуждены покинуть Украину.

В России автомобили Mitsubishi — модели Outlander и Pajero Sport — производятся на калужском заводе "ПСМА рус" (совместное предприятие автокорпорации Stellantis (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%).

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Версия на английском языке Mitsubishi Electric stops deliveries of electronics to Russia

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