Япония защищает свои компании от иностранцев

Власти Японии детализировали список компаний, в отношении акций которых вводятся ограничения на покупку иностранцами в соответствии с вступившими в силу в пятницу поправками к закону об иностранных биржах и внешней торговле.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", применение закона в полную силу начнется с 7 июня. Закон требует предварительного уведомления иностранцами о желании купить как минимум 1% акций целого ряда японских компаний. Ранее это требовалось при покупке более 10% акций. Нормы закона не распространяются на зарегистрированных инвесторов, включая большинство финансовых компаний и компаний по управлению капиталом.

Министерство финансов разделило все публичные компании Японии на три группы. В самую большую (1 698 компаний) вошли компании, на которые действие закона не распространяется. Следующая группа — в нее включены 518 компаний — так называемых ключевых компаний, занятых, в частности, в оборонной промышленности, ядерной энергетике, высоких технологиях. Среди них — Toyota Motor Corp., Sony Corporation и SoftBank Group Corp. Акции этих компаний могут быть проданы иностранцам только с согласия государства и после тщательного анализа потенциальной сделки. Наконец, в третью группу включены 1 584 «неключевые» компании. Закон в их отношении действует, но требования не так строги. В эту группу вошли, к примеру, транспортные, телекоммуникационные и вещательные компании.

Эксперты Goldman Sachs уже назвали «относительно ограниченным» влияние поправок на рынок. «Притом что иностранцы могут счесть поправки новым усложнением инвестиционного процесса, мы не думаем, что поправки совсем отвратят таких инвесторов от взаимодействия с японскими компаниями»,— цитирует их Bloomberg.

Эксперты отметили, что в список «ключевых» компаний вошла Fujifilm Holdings — производитель лекарственного средства Avigan, который может быть использован в лечении коронавирусной инфекции. По утверждению Bloomberg, еще две компании, производящие потенциально перспективные для лечения коронавируса препараты, также будут включены в список «ключевых».