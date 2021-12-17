Япония выделила гранты на реализацию 7 проектов в Азербайджане

Посольство Японии в Азербайджане заключило контракты на реализацию 7 грантовых проектов общей суммой 1 061 041 манат.

Посольство Японии в Азербайджане заключило контракты на реализацию 7 грантовых проектов общей суммой 1 061 041 манат.

Как передает Report, грантовые контракты подписаны в рамках проекта "Корни травы и человеческой безопасности" (GGP) и будут реализованы в Астаринском, Газахском, Уджарском, Агдашском, Загатальском, Агдамском и Губинском районах.

В рамках данной программы, включая последние подписанные контракты, на сегодняшний день подписано 275 грантовых договоров, общая сумма которых превышает 39,100,000 манатов.

Посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада выразил надежду, что реализация грантовой помощи внесет свой вклад в развитие здравоохранения, обеспечение необходимого количества образовательных учреждений, улучшение условий жизни и социального благополучия местного населения: "Мы планируем и дальше оказывать помощь в различных сферах".