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Япония выделила гранты на реализацию 7 проектов в Азербайджане

Япония выделила гранты на реализацию 7 проектов в Азербайджане Посольство Японии в Азербайджане заключило контракты на реализацию 7 грантовых проектов общей суммой 1 061 041 манат.
Бизнес
17 декабря 2021 г. 10:52
Япония выделила гранты на реализацию 7 проектов в Азербайджане

Посольство Японии в Азербайджане заключило контракты на реализацию 7 грантовых проектов общей суммой 1 061 041 манат.

Как передает Report, грантовые контракты подписаны в рамках проекта "Корни травы и человеческой безопасности" (GGP) и будут реализованы в Астаринском, Газахском, Уджарском, Агдашском, Загатальском, Агдамском и Губинском районах.

В рамках данной программы, включая последние подписанные контракты, на сегодняшний день подписано 275 грантовых договоров, общая сумма которых превышает 39,100,000 манатов.

Посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада выразил надежду, что реализация грантовой помощи внесет свой вклад в развитие здравоохранения, обеспечение необходимого количества образовательных учреждений, улучшение условий жизни и социального благополучия местного населения: "Мы планируем и дальше оказывать помощь в различных сферах".

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya Azərbaycanda 7 layihənin icrası üçün qrant ayırıb
Версия на английском языке Japan allocates grants for implementation of 7 projects in Azerbaijan

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