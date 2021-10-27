Япония инвестирует еще 40 млн долларов в аграрный сектор Азербайджана

Возрождение промышленного потенциала Карабаха и Восточного Зангезура станет мощным стимулом как для привлечения новых крупных инвестиций в ненефтяной сектор, так и для создания эффективной производственной цепочки внутри страны.

Возрождение промышленного потенциала Карабаха и Восточного Зангезура станет мощным стимулом как для привлечения новых крупных инвестиций в ненефтяной сектор, так и для создания эффективной производственной цепочки внутри страны.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев на Инвестиционном и культурном саммите в Баку.

По его словам, в результате этой деятельности все компоненты экономики будут иметь паритетную долю в формировании валового внутреннего продукта. Он также подчеркнул, что кластерный подход к размещению промышленных предприятий является одним из основных направлений стратегии индустриализации Азербайджана до 2030 года.

M. Мусаев отметил, что по итогам встреч с японской компанией TET International Development инвестиции в аграрный сектор Азербайджана составили 10 млн долларов США, и ожидается, что будут вложены еще 40 млн долларов.