Япония и ЕС подпишут соглашение о свободной торговле

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Япония и Евросоюз подпишут соглашение о свободной торговле 17 июля в Токио, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По оценкам экспертов, в случае вступления в силу данного документа экспорт европейских товаров в Японию увеличится примерно на 30%.

Напомним, что Япония и ЕС на протяжении нескольких лет ведут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. Договоренность о запуске механизма консультаций по этой теме была достигнута в Брюсселе в 2011 году. Первый раунд переговоров состоялся в апреле 2013 года. Токио больше всего заинтересован в отмене высоких ввозных пошлин на японские автомобили (10%) и электронные товары (14%).