Yango Azerbaijan и Федерация дзюдо Азербайджана запустили социальный проект об этике поведения на дороге "Уступая, побеждай"

Yango Azerbaijan, часть глобальной технологической компании Yango Group, совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана представили инициативу "Уступая, побеждай" - проект об этике поведения на дороге, который переносит ключевые принципы дзюдо в повседневное вождение. Главным лицом проекта стал Олимпийский чемпион и чемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров. В рамках коллаборации Yango Azerbaijan выпустил диджитал-проект с практическими советами и наглядными примерами того, как баланс, уважение и самоконтроль помогают безопасно и спокойно действовать за рулем. Проект доступен на специальном сайте: https://yango.com/ru_az/lp/judo/

Идея совместной инициативы проста: в дзюдо важно сохранять спокойствие, чувствовать пространство и отвечать на ситуацию, а не реагировать импульсивно. На дороге - те же правила. Не реагировать на агрессию, оставаться собранным, внимательным и уважительным к другим участникам движения.

"Ценности дзюдо выходят далеко за пределы татами. Наш совместный проект посвящен дисциплине и самоконтролю - качествам, которые напрямую повышают безопасность на дороге. Все начинается с уважения к себе, к правилам и к другим участникам движения. За счет совместной инициативы с профессиональными спортсменами мы стремимся снизить уровень конфликтов, помочь водителям действовать осознанно и уверенно, а пассажирам - чувствовать себя спокойнее. Мы переводим принципы дзюдо в понятные дорожные практики и шаги. Для нас это больше, чем кампания, это вклад в культуру городской мобильности и качества жизни в Баку и по всей стране", - рассказал Мушвиг Гасанов, руководитель Yango Azerbaijan.

В диджитал-проекте "Уступая, побеждай" пользователи узнают, как ключевые ценности дзюдо - уважение, вежливость, мужество и самоконтроль - помогают строить гармоничные взаимоотношения на дороге: например, благодарить и извиняться с помощью аварийной сигнализации, вежливо передавать сигналы друг другу, уступать дорогу спецтранспорту, а также сохранять спокойствие в конфликтных ситуациях и при необходимости обращаться за поддержкой через Центр безопасности Yango. Лучшие водители-партнеры сервиса в Баку получат специальные стикеры на автомобили, чтобы продемонстрировать приверженность главным принципам инициативы.

Ранее Yango Azerbaijan и Федерация дзюдо Азербайджана объявили о заключении стратегического партнерского соглашения. Ключевыми направлениями сотрудничества стали развитие интереса к спорту, а также улучшение мобильности и комфортности городской среды.

Как присоединиться к проекту:

● Изучайте материалы проекта "Уступая, побеждай" в цифровых каналах Yango Azerbaijan.

● Поделитесь примерами вежливого и безопасного поведения на дороге и поддерживайте культуру уважения за рулем

О проекте

"Уступая, побеждай" - совместная социальная инициатива Yango Azerbaijan и Федерации дзюдо Азербайджана, призванная укрепить культуру дорожного взаимодействия, снизить уровень конфликтов на дороге и повысить общую безопасность благодаря принципам дзюдо: уважению, мужеству и самоконтролю. Главным лицом проекта стал Олимпийский чемпион и чемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров.

О Yango Azerbaijan

Сервисы Yango Azerbaijan, оказывающие услуги заказа такси и доставки, работают на рынке с 2022 года. В 2024 году в стране также запустились сервисы планирования поездок на общественном транспорте, доставки продуктов Market и доставки блюд из ресторанов Yemək.