Яндекс начал тестирование беспилотных автомобилей в США

"Яндекс" запустил регулярное тестирование беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган

"Яндекс" запустил регулярное тестирование беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении интернет-компании.

В сообщении отмечается, что американский город стал второй тестовой зоной для беспилотников Яндекса за пределами России в дополнение к Тель-Авиву в Израиле.

Новая тестовая зона позволит "Яндексу" усовершенствовать алгоритмы распознавания и предсказания разных дорожных ситуаций. Так мы сможем получить универсальную технологию, применимую в любой точке мира, пояснили в компании.

"Яндекс" впервые показал беспилотный автомобиль в мае 2017 года. В России машины испытывают в Москве и Иннополисе. На начало 2020 года в парке компании было 110 автомобилей, общий пробег составил 3,21 млн километров.