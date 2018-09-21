Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Яндекс.Маркет" заключил соглашение с крупнейшим турецким маркетплейсом Hepsiburada, которое предусматривает доступ к турецким товарам пользователям запускаемой "Яндекс.Маркетом" трансграничной площадки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщил директор по международному развитию "Яндекс.Маркета" Алекс Васильев.

По его словам, российским пользователям будут доступны более чем 5 миллионов товаров на Hepsiburada в различных категориях от одежды и обуви до аксессуаров, мелкой бытовой техники ведущих турецких производителей, домашнего текстиля и товаров для дома. Партнеры запустят логистическое решение, которое обеспечит быструю доставку товаров из Турции за четыре — семь дней силами службы DPD, отметил Васильев.

"Мы ценим то доверие, которое нам оказали наши турецкие партнеры. Впервые в своей истории они запускают продажи не на своей платформе, а предпочитают выйти на российский рынок" — сказал Васильев.

Hepsiburada — крупнейшая в Турции мультикатегорийная платформа в сфере интернет-торговли. Маркетплейс объединяет свыше 20 тысяч ведущих продавцов в Турции и сотрудничает с более чем 2 тысячами брендами.