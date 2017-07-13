Яндекс и Uber объединили бизнес по заказу такси в Азербайджане - ДОПОЛНЕНО

Первая новость опубликована в 15:26

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Компании Яндекс и Uber подписали соглашение об объединении бизнеса и сервисов по онлайн-заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, по словам генерального директора Яндекс.Такси, после объединения сервисов для пользователей будут по-прежнему доступны оба приложения – Яндекс.Такси и Uber.

Сотрудничающие с Яндекс.Такси и Uber таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу - это позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом. Также компании договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании.

Отметим, что в настоящее время стоимость акций Яндекс достигла исторического максимума.

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По условиям соглашения, в новую компанию Uber вложит 225 млн долларов, а Яндекс - 100 млн долларов, оценка объединенного бизнеса составляет 3,725 млрд долларов. Яндекс получит 59,3% в новой компании, Uber - 36,6%. Еще 4,1% получат сотрудники.

Сделка уже одобрена советами директоров Uber и Яндекса. Компании ожидают, что она будет закрыта в IV квартале 2017 года - после одобрения регуляторов.