О нас

Ялчин Рафиев: Переход к циркулярной экономике имеет стратегическое значение для Азербайджана

Ялчин Рафиев: Переход к циркулярной экономике имеет стратегическое значение для Азербайджана Вопрос перехода к циркулярной экономике на данный момент является крайне важным для Азербайджана.
Бизнес
12 июня 2025 г. 11:40
Ялчин Рафиев: Переход к циркулярной экономике имеет стратегическое значение для Азербайджана

Вопрос перехода к циркулярной экономике на данный момент является крайне важным для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев на Международной научной конференции исследователей в области экономики и управления.

Он отметил, что сегодня фактор повторного производства имеет особое значение.

"Используя возможности повторного производства, можно сократить выбросы парниковых газов путем правильного управления отходами и другими средствами. Естественно, в этом процессе современные технологии - блокчейн и искусственный интеллект могут играть важную роль", - добавил он.

Рафиев отметил, что финансовые аспекты перехода к циркулярной экономике также требуют особого внимания.

"Для реализации проектов в этой области нужны материальные средства, а также необходимая инфраструктура. В этом контексте роль науки приобретает особое значение. Высшие учебные заведения могут внести вклад в эффективное применение этих технологий, создавая соответствующие возможности", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Yalchin Rafiyev: Transition to circular economy is of strategic importance for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: "Azərbaycan üçün dairəvi iqtisadiyyata keçid strateji əhəmiyyət daşıyır"

Другие новости из категории

Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт почти на 12 %
Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт почти на 12 %
12 июня 2025 г. 12:57
В Азербайджане гражданам вернули более 78 млн манатов НДС с начала года
В Азербайджане гражданам вернули более 78 млн манатов НДС с начала года
12 июня 2025 г. 11:46
Ректор: UNEC лидирует в мире по темпам роста публикаций в научных базах
Ректор: UNEC лидирует в мире по темпам роста публикаций в научных базах
12 июня 2025 г. 11:41
Глава PMI: Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке
Глава PMI: "Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке"
12 июня 2025 г. 10:33
В Азербайджане имущество налогоплательщиков будет выставлено на аукцион
В Азербайджане имущество налогоплательщиков будет выставлено на аукцион
11 июня 2025 г. 18:19
Приватизированы акции 4 акционерных обществ
Приватизированы акции 4 акционерных обществ
11 июня 2025 г. 18:14
Северный Кипр предлагает провести конференцию для углубления экономического сотрудничества с тюркскими странами
Северный Кипр предлагает провести конференцию для углубления экономического сотрудничества с тюркскими странами
11 июня 2025 г. 16:33
Вюсал Гасымлы: Начато новое исследование инвестиционного потенциала тюркских государств
Вюсал Гасымлы: Начато новое исследование инвестиционного потенциала тюркских государств
11 июня 2025 г. 16:06
ГНС обнародовала число трудовых договоров в Азербайджане
ГНС обнародовала число трудовых договоров в Азербайджане
11 июня 2025 г. 14:26
В Азербайджане оборот объектов торговли и услуг, использующих современные ККА, вырос почти на 12%
В Азербайджане оборот объектов торговли и услуг, использующих современные ККА, вырос почти на 12%
11 июня 2025 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi