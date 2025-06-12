Ялчин Рафиев: Переход к циркулярной экономике имеет стратегическое значение для Азербайджана

Вопрос перехода к циркулярной экономике на данный момент является крайне важным для Азербайджана.

Вопрос перехода к циркулярной экономике на данный момент является крайне важным для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев на Международной научной конференции исследователей в области экономики и управления.

Он отметил, что сегодня фактор повторного производства имеет особое значение.

"Используя возможности повторного производства, можно сократить выбросы парниковых газов путем правильного управления отходами и другими средствами. Естественно, в этом процессе современные технологии - блокчейн и искусственный интеллект могут играть важную роль", - добавил он.

Рафиев отметил, что финансовые аспекты перехода к циркулярной экономике также требуют особого внимания.

"Для реализации проектов в этой области нужны материальные средства, а также необходимая инфраструктура. В этом контексте роль науки приобретает особое значение. Высшие учебные заведения могут внести вклад в эффективное применение этих технологий, создавая соответствующие возможности", - подчеркнул он.