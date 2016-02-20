​Yahoo! выставляет свой основной бизнес на продажу

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Американская интернет-компания Yahoo! в пятницу выставила на продажу свой основной бизнес, который включает в себя почтовый сервис Yahoo Mail, новостной агрегатор Yahoo News и поисковик Yahoo, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Данное решение было принято после трехлетних попыток генерального директора компании Мариссы Майер изменить направление деятельности компании, сфокусировав Yahoo! на мобильных приложениях, и улучшить показатели выручки.

Компания также рассматривала возможность продажи своей доли в китайской Alibaba Group, однако отказалась от этой идеи.

Как отмечает агентство Reuters, акционеры Yahoo! подталкивали компанию к выставлению бизнеса на аукцион с конца 2015 года. Несмотря на этот шаг, один из инвесторов, хедж-фонд Starboard, по-прежнему призывает к смене руководства компании.

Чистый убыток Yahoo! в 2015 году составил 4,3 миллиарда долларов США против прибыли в размере 7,5 миллиарда долларов США годом ранее. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненный убыток компании составил 4,64 доллара США против прибыли в 7,45 долларов США в 2014 году. В пятницу компания сообщила, что сформировала антикризисный комитет для решения своих финансовых и стратегических проблем.