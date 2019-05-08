Ягуб Эюбов: Сегодня будут подписаны соглашения и меморандумы об инвестклимате и конкурентоспособности агробизнеса в Азербайджане

Рабочая группа оперативно подготовила к подписанию с Международной финансовой корпорацией (IFC) инвестиционных соглашений и меморандумов о взаимопонимании в рамках "Проекта инвестиционной среды и конкурентоспособности агробизнеса в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-премьер Ягуб Эюбов на церемонии подписания соглашения "Проекта инвестиционной среды и конкурентоспособности агробизнеса Азербайджана".

Я.Эюбов отметил, что специальная рабочая группа создана в рамках комплексных мер по развитию механизма свободной конкуренции и повышению прозрачности в этой области.