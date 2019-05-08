Ягуб Эюбов: Сегодня подпишут соглашение и меморандумы об инвестиционном климате и конкурентоспособности агробизнеса

В рамках рабочей группы оперативно завершена подготовка итоговых проектов инвестиционного соглашения и меморандумов о взаимопонимании, которые будут сегодня подписаны Международной финансовой корпорацией (IFC).

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Ягуб Эюбов на церемонии подписания соглашения "Проекта инвестиционной среды и конкурентоспособности агробизнеса Азербайджана".

Эюбов отметил, что специальная рабочая группа создана в рамках комплексных мер по развитию механизма свободной конкуренции и повышению прозрачности в этой области.