Xiaomi за три дня потеряла 6,5 млрд долларов стоимости

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Акции китайской технологической компании Xiaomi за три дня упали более чем на 17%.

Как передает Report, тем самым за три дня стоимость Xiaomi снизилась на 6,5 млрд долларов США.

Котировки начали падать на внебиржевых торгах еще три дня назад — так инвесторы стали готовиться к официальному возобновлению торгов акциями Xiaomi на бирже. Ранее возможность официальной продажи акций на бирже была заблокирована в течение шести месяцев после IPO компании, которое прошло в июле.

С момента IPO акции Xiaomi упали на 58%. Снижение котировок китайской компании происходит на фоне ухудшения ситуации на рынке смартфонов и ужесточения конкуренции с другими производителями.