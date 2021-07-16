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Xiaomi вышел на второе место на мировом рынке смартфонов

Xiaomi вышел на второе место на мировом рынке смартфонов Китайский бренд Xiaomi впервые занял второе место на мировом рынке смартфонов, опередив Apple.
Бизнес
16 июля 2021 г. 08:57
Xiaomi вышел на второе место на мировом рынке смартфонов

Китайский бренд Xiaomi впервые занял второе место на мировом рынке смартфонов, опередив Apple.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе, распространенном аналитической компанией Canalys.

По ее данным, по итогам второго квартала текущего года доля Xiaomi на рынке возросла до 17% при наращивании поставок на 83%. Доля же Apple за данный период составила 14%, а поставки ее продукции увеличились всего на 1%.

Первую строчку в этом списке занял южнокорейский гигант Samsung, контролирующий 19% рынка (прирост поставок на 15%). В пятерку лидеров также вошли китайские бренды Vivo и Oppo - доля по 10% (рост на 28% и 27%).

"В сравнении с Samsung и Apple средняя цена на смартфоны Xiaomi ниже примерно на 40% и 75% соответственно", - отметил эксперт Canalys Бэн Стентон.

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