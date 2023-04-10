Xiaomi на рынке Азербайджана с новой линейкой: О доле на рынке и запуске собственного электрокара

Компания Xiaomi объявила о долгожданном запуске серии Redmi Note 12 в Азербайджане. Популярная линейка включает в себя два потрясающих устройства: Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro+.

Компания Xiaomi объявила о долгожданном запуске серии Redmi Note 12 в Азербайджане. Популярная линейка включает в себя два потрясающих устройства: Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro+.

Опираясь на невероятный успех линейки Redmi Note 11, серия Redmi Note 12 снова предлагает усовершенствованные функции, которые наиболее важны для пользователей. Эти усовершенствования включают в себя систему камер, время автономной работы, скорость зарядки и удобный дизайн, и все это традиционно предлагается по привлекательной цене.

Как отметил в ходе презентации в казахстанском городе Алматы глава подразделения Xiaomi в СНГ Юй Мань, Xiaomi стабильно удерживает свои позиции в тройке лидеров на мировом рынке смартфонов, а во многих странах находится на первом месте. «Хотя мы стремимся занять первое место в мире, наша главная цель — сделать современные технологии более доступными для большинства пользователей. И доля на рынке, по сути, являются сопутствующим фактором успеха. Главное то, чтобы пользователи наших продуктов остались довольны».

О технических параметрах новой линейки рассказал глава пресс-службы компании Евгений Мосунов.

Флагманские функции, вдохновляющие пользователей на "яркую жизнь"

Главный герой серии Redmi Note 12 - Redmi Note 12 Pro+ с мощной тройной системой камер. Благодаря основной камере флагманского уровня 200 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольной камере и макрокамере, это устройство призвано переосмыслить фотографию в сегменте смартфонов верхнего и среднего ценового диапазона. Мощные программные алгоритмы искусственного интеллекта, повышенная скорость обработки изображений и другие полезные функции дополняют общее впечатление от использования камеры.

Redmi Note 12 Pro+ порадует пользователей удивительно яркими и живыми дисплеями Flow AMOLED с частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision® и Dolby Atmos®. Вместе с гибкой полимерной подложкой P-OLED, которая позволяет уменьшить рамки, оба устройства обеспечивают превосходные и захватывающие визуальные впечатления.

Смартфон обладает скоростью зарядки флагманского уровня – 120 Вт HyperCharge, а также долговечным аккумулятором емкостью 5 000 мАч для длительного ежедневного использования даже при интенсивном потреблении контента. Плавная и надежная работа обеспечивается высокопроизводительным чипсетом MediaTek Dimensity 1080.

Наслаждайтесь плавной впечатляющей производительностью всегда

Каждый представитель серии превзойдет ожидания за гранью своего ценового сегмента. Redmi Note 12 предлагает впечатляющую производительность и расширенные возможности для развлечений. Сверхплавный AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц гарантирует потрясающее качество изображения с точной цветопередачей. Благодаря новейшей мобильной платформе Snapdragon® 685 операции выполняются плавно и бесперебойно, обеспечивая легкую многозадачность и повышенную энергоэффективность. Redmi Note 12 ориентирован на покупателей, которые хотят ощутить все преимущества современного смартфона. Redmi Note 12 оснащен быстрой зарядкой 33 Вт и долговечным аккумулятором емкостью 5 000 мАч (типовое значение). Это означает, что пользователи могут использовать больше приложений и делать больше фотографий, не беспокоясь о заряде батареи. Добавьте к этому надежную тройную камеру с искусственным интеллектом, потрясающую функцию ночного режима, а также множество полезных функций и фильтров, и вы получите устройство по доступной цене с системой камер, которая раньше была уделом флагманских телефонов.

Время быть стильным с Redmi Watch 3

Благодаря кристально чистому 1,75-дюймовому AMOLED-дисплею Redmi Watch 3 были разработаны для обеспечения читаемости при ярком солнечном свете. Безель этого устройства выполнен с глянцевой металлической отделкой по технологии NCVM, обеспечивая премиальный внешний вид и ощущения в двух классических цветовых вариантах: Черный и Слоновая кость. Кроме того, предлагаются два специальных ремешка и более 200 встроенных циферблатов часов, чтобы удовлетворить ваш индивидуальный вкус и стиль.

Оснащенные встроенным GPS и водонепроницаемостью 5ATM, они поддерживают пять основных спутниковых систем позиционирования и 121 спортивный режим, включая шесть автоматически распознаваемых спортивных режимов, а также функции мониторинга кислорода в крови, сердечного ритма, сна и других показателей здоровья. Благодаря надежному аккумулятору со сроком службы до 12 дней при обычном использованииRedmi Watch 3 обеспечивают стабильную и производительную работу. Кроме того, часы оснащены HD-динамиком и микрофоном с функцией шумоподавления для четких телефонных звонков по Bluetooth®.

Доступность и цены

Глава Xiaomi Kazakhstan Руслан Кайтугелов считает новая продукция Xiaomi также будет доступной для широкого круга пользователей.

По его словам, в Азербайджане Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro+ поступили в продажу 6 апреля. Рекомендованная розничная цена версии Redmi Note 12 с 4 ГБ + 64 ГБ — 439,99 манат, версии 4 ГБ + 128 ГБ — 459,99 манат, а версия с 6 ГБ + 128 ГБ – 499,99 манат. Стоимость Redmi Note 12 Pro+ составит 999,99 манат за версию 8 ГБ + 256 ГБ.

А в Казахстане и Узбекистане Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+ поступили в продажу 7 апреля. В Казахстане розничная цена версии Redmi Note 12 с 4 ГБ + 128 ГБ — 119 990 тенге, версии 6 ГБ + 128 ГБ — 139 990 тенге. В рамках специальной акции каждый купивший Redmi Note 12 с 7 по 16 апреля получит в подарок беспроводные наушники Redmi Buds 4 или фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7.

Redmi Note 12 Pro будет предлагаться по цене 179 990 тенге за версию 8 ГБ + 256 ГБ. Стоимость Redmi Note 12 Pro+ составит 209 990 тенге за версию 8 ГБ + 256 ГБ. Покупатели, которые приобретут Redmi Note 12 Pro или Redmi Note 12 Pro+ в период с 7 по 16 апреля, смогут получить в подарок беспроводные наушники Redmi Buds 4 Pro или фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7 Pro.

Умные часы Redmi Watch 3 начнут продаваться в Казахстане 17 апреля по цене 49 990 тенге.

Выход на рынок электромобилей

Глава пресс-службы компании Евгений Мосунов, рассказав Report о новинках на ближайшее будущее, отметил, что Xiaomi ежегодно представляет на рынок продукцию в различных ценовых категориях, от бюджетных до премиальных. Помимо смартфонов, также расширяется ассортимент устройств для умного дома, телевизоров, носимых устройств, некоторые из которых были представлены в рамках презентации новой линейки Redmi Note.

Что касается будущих разработок, то, по его словам, Xiaomi работает над выпуском своего первого электромобиля и в 2024 году ожидается старт продаж этого автомобиля в Китае.

«Через некоторое время есть амбициозные планы по расширению продаж и на других рынках, так как рынок электромобилей сейчас переживает бум, то мы уверены в том, что нам есть что предложить автолюбителям. На самом деле Xiaomi всегда занималась тем, что заходила на новые ниши для себя и показывала людям то, что эти устройства и продукты могут быть еще доступнее, чем люди имеют сейчас. Так было и со смартфонами, очистителями воздуха, так было и с телевизорами. Я уверен, что так будет и с автомобилями», - сказал он.

Касаясь отличия электромобилей Xiaomi от автомобилей других производителей, Е,Мосунов отметил, что доступностью цены и он будет с полностью автономным режимом: «Автомобиль сможет ездить самостоятельно при помощи программного обеспечения и умных датчиков и камер. Также мы рассчитываем на то, что он будет интегрирован с собственной экосистемой Xiaomi».

Как сообщалось ранее, компания планирует выпускать их под собственным брендом, в ближайшие 10 лет инвестиции Xiaomi в автомобильный бизнес компании составят порядка 10 млрд долларов США. Ежегодно компания планирует реализовывать более 10 млн электромобилей собственного производства.