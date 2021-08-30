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Xiaomi купила стартап по автономному вождению электромобилей

Xiaomi купила стартап по автономному вождению электромобилей Китайский электронный гигант Xiaomi приобрел стартап, специализирующийся на автономном вождении транспортных средств, подключенных к интернету.
Бизнес
30 августа 2021 г. 09:59
Xiaomi купила стартап по автономному вождению электромобилей

Китайский электронный гигант Xiaomi приобрел стартап, специализирующийся на автономном вождении транспортных средств, подключенных к интернету.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC.

Xiaomi заявила, что приобрела стартап Deepmotion за 77,37 млн долларов США, чтобы "повысить технологическую конкурентоспособность" своего потенциального бизнеса по производству электромобилей (EV).

В марте Xiaomi объявила о планах запустить собственный бизнес по производству EV и инвестировать в него 10 млрд долларов США в течение следующих 10 лет.

Приобретение цифрового картографического стартапа поможет внедрить функции автономного вождения в электромобили, которые в конечном итоге будут производить Xiaomi. Сегодня эта функция активно разрабатывается мировыми автопроизводителями для EV следующего поколения.

Компания объявила о приобретении Deepmotion после того, как представила финансовые результаты за второй квартал, по которым выручка выросла на 64% в годовом исчислении до 87,8 млрд юаней (13,5 млрд долларов США). Xiaomi сообщила, что общий доход и скорректированная чистая прибыль достигли рекордных квартальных значений. При этом смартфоны составили 67,3% от общей выручки, однако компания стремится уменьшить свою зависимость от мобильных телефонов за счет производства других устройств, подключенных к интернету. Xiaomi надеется, что электромобили станут для нее новым источником дохода.

Deepmotion базируется в Пекине и специализируется на трехмерной картографии, которая может быть использована в системах автономного вождения транспортных средств, подключенных к интернету.

Xiaomi планирует начать серийное производство собственных электромобилей в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что Хiaomi откажется от бренда Mi начиная с третьего квартала 2021 года.

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Версия на английском языке Xiaomi buys autonomous driving start-up, trying to diversify its business

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