Xerox планирует купить HP

Производитель копиров, сканеров, принтеров Xerox может приобрести своего конкурента HP.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ".

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, совет директоров компании обсудил возможность такой сделки во вторник, 5 ноября, но пока не принял окончательного решения.

Рыночная стоимость HP составляет около 27 млрд долларов, что почти втрое больше стоимости ее конкурента. По словам источников, Xerox намерена оплатить возможную сделку частично наличными, а частично — собственными акциями. Часть средств на эту сделку будет получена от Fujifilm, которая во вторник договорилась выкупить 25% акций в совместном предприятии с Xerox за 2,3 млрд долларов и стать его единоличным владельцем.

Кроме того, как рассказали источники издания, Xerox уже получила уведомление от одного из крупных банков о готовности предоставить кредит для сделки с HP.