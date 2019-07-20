​WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных

Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов.

Как передаёт Report, об этом сообщила электронная версия газеты TheWallStreetJournal.

По данным ее источников, бюро Equifax близко к договоренности с регуляторами США и властями ряда американских штатов. По ее условиям, компания выплатит указанную сумму, а разбирательства в отношении нее будут прекращены. Equifax создаст фонд для выплаты компенсаций, а также примет ряд мер для защиты информации клиентов.

Компания Equifax была основана в 1899 году. Ее головной офис находится в Атланте (штат Джорджия).