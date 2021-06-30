Wolt Azerbaijan оштрафован

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики приняла меры в отношении ООО Wolt Azerbaijan за недобросовестную конкуренцию и нарушение антимонопольного законодательства с целью получения

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики приняла меры в отношении ООО Wolt Azerbaijan за недобросовестную конкуренцию и нарушение антимонопольного законодательства с целью получения необоснованного преимущества над конкурентами на рынке услуг доставки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, в ходе разбирательств выяснилось, что Wolt Azerbaijan в своих договорах с предприятиями общественного питания в качестве основного требования поставил условие о том, что он должен являться единственной курьерской компанией. В связи с этим коммерческая организация нарушила требования закона "О недобросовестной конкуренции".

Wolt Azerbaijan было предъявлено требование об устранении нарушений закона, за недобросовестную конкуренцию к компании была применена финансовая санкция.

Дело против компании было возбуждено в ходе рассмотрения обращений, поступивших в Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Минэкономики.

Предприниматели, столкнувшиеся со случаями недобросовестной конкуренции, могут обратиться в Государственную службу в письменной форме или по телефонам 498-15-01, 498-15-04.