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Wolt Azerbaijan оштрафован

Wolt Azerbaijan оштрафован Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики приняла меры в отношении ООО Wolt Azerbaijan за недобросовестную конкуренцию и нарушение антимонопольного законодательства с целью получения
Бизнес
30 июня 2021 г. 10:44
Wolt Azerbaijan оштрафован
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Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики приняла меры в отношении ООО Wolt Azerbaijan за недобросовестную конкуренцию и нарушение антимонопольного законодательства с целью получения необоснованного преимущества над конкурентами на рынке услуг доставки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, в ходе разбирательств выяснилось, что Wolt Azerbaijan в своих договорах с предприятиями общественного питания в качестве основного требования поставил условие о том, что он должен являться единственной курьерской компанией. В связи с этим коммерческая организация нарушила требования закона "О недобросовестной конкуренции".

Wolt Azerbaijan было предъявлено требование об устранении нарушений закона, за недобросовестную конкуренцию к компании была применена финансовая санкция.

Дело против компании было возбуждено в ходе рассмотрения обращений, поступивших в Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Минэкономики.

Предприниматели, столкнувшиеся со случаями недобросовестной конкуренции, могут обратиться в Государственную службу в письменной форме или по телефонам 498-15-01, 498-15-04.

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Версия на азербайджанском языке “Volt Azərbaycan” cərimələndi

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