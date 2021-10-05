Wizz Air Abu Dhabi начинает полеты по новым направлениям

Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi, дочернее предприятие Wizz Air, созданное в партнерстве с эмиратской компании Abu Dhabi Development Holding Company, начнет полеты по новым направлениям.

Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi, дочернее предприятие Wizz Air, созданное в партнерстве с эмиратской компании Abu Dhabi Development Holding Company, начнет полеты по новым направлениям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

С этой недели лоукостер будет выполнять рейсы в столицу Боснии и Герцеговины Сараево, а также в украинский портовый город Одесса. Полеты будут проходить 2 раза в неделю.

С 31 октября Wizz Air Abu Dhabi будет выполнять рейсы в Маскат (Оман) 3 раза в неделю.

С декабря авиакомпания добавит в свой список направлений казахстанские Алматы, египетский Сохаг и грузинский Кутаиси.