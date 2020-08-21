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Report Georgia

В Казахстане будут построены крупные логистические центры

В Казахстане будут построены крупные логистические центры К 2025 году их количество будет увеличено до 15
Бизнес
21 августа 2020 г. 10:22
В Казахстане будут построены крупные логистические центры

Международная компания Wildberries построит в Казахстане крупные логистические центры.

Как передает Report, об этом сообщает "Казинформ" со ссылкой на министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов,

«43 наших компаний уже торгуют на золотых аккаунтах Alibaba, еще 3 компании готовят витрины. 21 казахстанская компания торгует на Wildberries. Мы договорились с Wildberries, что компания построит логистические центры в гг. Нур-Султан и Алматы с созданием порядка 5 тысяч рабочих мест и площадью 100 тысяч кв.м», - сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

Как пояснили в пресс-службе Минторговли, это произойдет уже до конца 2022 года. «В Казахстане уже работают 3 фулфилмент-центра, где ежедневно обрабатывается более 350 тысяч почтовых отправлений, - продолжил министр. - К 2025 году их количество будет увеличено до 15, а количество почтовых отправлений вырастет до 83 млн штук».

Он напомнил, что в Казахстане функционируют 13 казахстанских цифровых торговых платформ, приведя в пример kaspi, chocofamily, technodom, mechta и другие. «Для их поддержки прорабатывается вопрос дополнительного освобождения от уплаты КПН и ИПН. Совместно с Национальным банком отрабатываем вопросы стимулирования развития электронной коммерции через платежные системы», - заключил Б. Султанов.

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