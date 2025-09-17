WAM: ADQ и Азербайджанский инвестхолдинг намерены сотрудничать в сфере финуслуг

Меморандум о взаимопонимании, подписанный в Шуше между ADQ (Abu Dhabi Developmental Holding), ведущей холдинговой компанией ОАЭ, и Азербайджанским инвестиционным холдингом, закладывает фундамент для масштабного экономического сотрудничества двух стран, направленного на достижение общих целей развития и изучение новых перспектив взаимодействия.

Как передает Report, об этом сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

Согласно документу, стороны сосредоточатся на развитии сотрудничества в секторе финансовых услуг, уделяя особое внимание инициативам по созданию устойчивой инвестиционной экосистемы, способной обеспечить долгосрочный экономический рост двух стран.

Стоит отметить, что данный меморандум является логическим продолжением договоренностей, достигнутых в 2023 году, когда Азербайджан и ОАЭ согласовали создание совместной инвестиционной платформы. Эта платформа нацелена на поддержку проектов в стратегически важных секторах, включая сельское хозяйство, передовые технологии, фармацевтическую промышленность и энергетику не только в ОАЭ и Азербайджане, но и в странах Центральной Азии, с перспективой дальнейшего расширения географии инвестиций.

Генеральный директор ADQ Мохаммед Хасан Аль-Сувейди, комментируя подписание меморандума, подчеркнул стратегическую важность этого шага: "Подписанный меморандум отражает твердое намерение наших стран выстраивать долгосрочное взаимовыгодное партнерство, инвестировать капитал и применять накопленный инвестиционный опыт для развития приоритетных секторов в ключевых географических регионах".

"Это соглашение способствует экономической диверсификации, ускоряет промышленную экспансию и создает многообещающие возможности для поддержки региональной интеграции и повышения глобальной конкурентоспособности", - добавил он.

В свою очередь, генеральный директор Азербайджанского инвестхолдинга Руслан Алиханов выразил уверенность, что партнерство с ADQ откроет новые перспективы сотрудничества между странами. "Работая вместе, мы направляем капитал и опыт в стратегические секторы, способствуя более диверсифицированному росту на национальном уровне. Это сотрудничество воплощает наши стремления к экономической трансформации, укрепляет региональные связи и помогает закрепить позиции Азербайджана на мировой арене", - отметил Алиханов.

Важно подчеркнуть, что подписание меморандума состоялось в рамках официального визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан 16 сентября. В ходе визита эмиратский лидер посетил освобожденные территории, включая города Физули и Шушу, а также провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По информации пресс-службы президента Азербайджана, в Шуше состоялся обмен 14 подписанными документами, включая меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским инвестхолдингом и Abu Dhabi Developmental Holding Company по инвестированию в Azer-Turk Bank.