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Walmart продала весь пакет акций китайской JD.com за $3,6 млрд

Walmart продала весь пакет акций китайской JD.com за $3,6 млрд Walmart Inc. продала все принадлежавшие ей акции китайского интернет-ритейлера JD.com.
Бизнес
21 августа 2024 г. 12:05
Walmart продала весь пакет акций китайской JD.com за $3,6 млрд

Walmart Inc. продала все принадлежавшие ей акции китайского интернет-ритейлера JD.com.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

По данным на конец марта текущего года, американской компании принадлежало порядка 9,4% акций JD.com.

В документах для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), обнародованных во вторник, говорится, что Walmart более не владеет акциями китайской компании.

По данным агентства Bloomberg, Walmart продала 144,5 млн ADR JD.com по цене $24,95 за бумагу – это на 11% ниже стоимости бумаг на закрытие рынка во вторник. Таким образом, американская компания получила порядка $3,6 млрд за свой пакет.

JD.com сообщила, что выкупила собственные акции на $390 млн.

Walmart впервые приобрела акции JD.com в 2016 году, одновременно продав китайской компании свою площадку электронной коммерции Yihaodian. Позднее Walmart продолжила инвестировать в JD.com и увеличила долю в ней почти вдвое.

"Решение о продаже акций позволит нам сфокусироваться на операциях Walmart China и Sam's Club, а также направить капитал на другие приоритеты", - говорится в сообщении американской компании.

Акции JD.com теряют в цене 10,1% в ходе торгов в Гонконге в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 10%.

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Версия на английском языке Walmart sells $3.74 billion JD.com stake

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