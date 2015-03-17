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    ​Выявлены маркеты, самовольно повысившие цены на товары

    В отношении лиц, самовольно повысивших цены на товары, приняты меры в соответствии с законодательством

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности выявила в нескольких маркетах факты обмана потребителей.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, во время проверок, проведенных в принадлежащем независимой компании "Фарид" маркете "Premiummart" по улице И.Исмайлова, 28 Хатаинского района и в принадлежащем Севиндж Магеррамовой маркете " Unimart" на улице С.С.Ахундова, 85А в Бинагадинском районе выявлены факты несоответствия цен, указанных на ярлыках товаров, с ценами, внесенными в память кассового аппарата.

    В отношении лиц, самовольно повысивших цены на товары, приняты меры в соответствии с законодательством. 

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