Вюсал Шихалиев: В Азербайджане готовится пакет предложений для реализации мер в сфере законодательства о банкротстве

15:12

В Азербайджане готовится пакет предложений с целью реализации системных мероприятий, касающихся совершенствования законодательства о банкротстве.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель секретариата комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вюсал Шихалиев на заседании рабочей группы "Банкротство бизнеса".

По его словам, сегодня основной целью является приведение законодательной базы по банкротству в соответствие с международными стандартами: "Действующий закон, регулирующий процедуру банкротства, должен быть обновлен в соответствии с современными вызовами. С этой целью готовится пакет предложений для реализации системных мер по совершенствованию законодательства, что внесет существенный вклад в регулирование процесса банкротства бизнеса".