О нас

Вюсал Шихалиев: В Азербайджане готовится пакет предложений для реализации мер в сфере законодательства о банкротстве

Вюсал Шихалиев: В Азербайджане готовится пакет предложений для реализации мер в сфере законодательства о банкротстве 15:12
Бизнес
12 февраля 2025 г. 15:30
Вюсал Шихалиев: В Азербайджане готовится пакет предложений для реализации мер в сфере законодательства о банкротстве

В Азербайджане готовится пакет предложений с целью реализации системных мероприятий, касающихся совершенствования законодательства о банкротстве.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель секретариата комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вюсал Шихалиев на заседании рабочей группы "Банкротство бизнеса".

По его словам, сегодня основной целью является приведение законодательной базы по банкротству в соответствие с международными стандартами: "Действующий закон, регулирующий процедуру банкротства, должен быть обновлен в соответствии с современными вызовами. С этой целью готовится пакет предложений для реализации системных мер по совершенствованию законодательства, что внесет существенный вклад в регулирование процесса банкротства бизнеса".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vüsal Şıxəliyev: "Azərbaycanda müflisləşmə ilə bağlı təkliflər paketi hazırlanır"

Другие новости из категории

Азербайджан сократил расходы на импорт одежды из Турции более чем на 22%
Азербайджан сократил расходы на импорт одежды из Турции более чем на 22%
12 февраля 2025 г. 16:31
Замминистра юстиции возглавил рабгруппу по вопросам, связанным с банкротством бизнеса
Замминистра юстиции возглавил рабгруппу по вопросам, связанным с банкротством бизнеса
12 февраля 2025 г. 15:34
Азербайджан возобновил импорт заменителей икры из Латвии
Азербайджан возобновил импорт заменителей икры из Латвии
12 февраля 2025 г. 14:21
Азербайджан возобновил закупку электромобилей из Чехии
Азербайджан возобновил закупку электромобилей из Чехии
12 февраля 2025 г. 13:32
Кямаля Мамедзаде: Новые стандарты способствуют увеличению экспортного потенциала
Кямаля Мамедзаде: Новые стандарты способствуют увеличению экспортного потенциала
12 февраля 2025 г. 12:44
Кямаля Мамедзаде: AZSTAND активно сотрудничает с международными организациями
Кямаля Мамедзаде: AZSTAND активно сотрудничает с международными организациями
12 февраля 2025 г. 12:37
Азербайджан сократил расходы на импорт зерновых и бобовых из Турции почти на 11%
Азербайджан сократил расходы на импорт зерновых и бобовых из Турции почти на 11%
12 февраля 2025 г. 12:11
Кямаля Мамедзаде: В Азербайджане готовится новая программа развития стандартизации до 2029 года
Кямаля Мамедзаде: В Азербайджане готовится новая программа развития стандартизации до 2029 года
12 февраля 2025 г. 12:01
Азербайджан открыл торговый дом в Пенджабе
Азербайджан открыл торговый дом в Пенджабе
12 февраля 2025 г. 10:03
Азербайджан возобновил импорт огнеупорного цемента из Нидерландов
Азербайджан возобновил импорт огнеупорного цемента из Нидерландов
11 февраля 2025 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi