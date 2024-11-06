Вюсал Шихалиев: Стандарты ESG позволят разработать будущие стратегии развития

Стандарты по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG), соответствующие повестке COP29, позволят государственным учреждениям и компаниям в Азербайджане разрабатывать будущие стратегии развития.

Стандарты по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG), соответствующие повестке COP29, позволят государственным учреждениям и компаниям в Азербайджане разрабатывать будущие стратегии развития.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вюсал Шихалиев на конференции в Баку, посвященной презентации Единой платформы и национального стандарта ESG.

Он отметил, что создание этой платформы стало возможным в кратчайшие сроки.

"В настоящее время одной из основных целей является достижение ее развития. Это позволит оптимизировать бизнес", - сказал Шихалиев.