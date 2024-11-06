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Вюсал Шихалиев: Стандарты ESG позволят разработать будущие стратегии развития

Вюсал Шихалиев: Стандарты ESG позволят разработать будущие стратегии развития Стандарты по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG), соответствующие повестке COP29, позволят государственным учреждениям и компаниям в Азербайджане разрабатывать будущие стратегии развития.
Бизнес
6 ноября 2024 г. 10:56
Вюсал Шихалиев: Стандарты ESG позволят разработать будущие стратегии развития

Стандарты по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG), соответствующие повестке COP29, позволят государственным учреждениям и компаниям в Азербайджане разрабатывать будущие стратегии развития.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вюсал Шихалиев на конференции в Баку, посвященной презентации Единой платформы и национального стандарта ESG.

Он отметил, что создание этой платформы стало возможным в кратчайшие сроки.

"В настоящее время одной из основных целей является достижение ее развития. Это позволит оптимизировать бизнес", - сказал Шихалиев.

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Версия на английском языке Vusal Shikhaliyev: ESG standards to enable future development strategies in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Vüsal Şıxəliyev: "ESG standartları gələcək inkişaf strategiyaları hazırlamağa imkan verəcək"

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