Вюсал Шихалиев: Сотрудничество с бизнесом помогает прогнозировать результаты налоговых реформ

Координация с бизнесом при внедрении налоговых реформ позволяет заранее оценивать их эффективность и результаты.

Координация с бизнесом при внедрении налоговых реформ позволяет заранее оценивать их эффективность и результаты.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором Администрации президента Вюсал Шихалиев на мероприятии "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты".

По его словам, взаимодействие с частным сектором способствует правильному применению законодательных изменений. Для успешного внедрения реформ необходимо четкое понимание законодательных положений всеми заинтересованными сторонами, отметил он.

Шихалиев также сообщил, что представители бизнеса из Нахчыванской АР будут включены в работу комиссии по международному рейтингу. "Инициатива стала ответом на обращение Кабинета министров Автономной Республики и была одобрена руководством комиссии. Эти шаги обеспечат равные условия для нахчыванских компаний и создадут синергию в процессе реформ", - добавил он.