Вюсал Шихалиев: Мы стараемся предоставлять льготы и привилегии по принципам ESG

Правительство Азербайджана в этом году стремится предоставить общественности и представителям бизнеса льготы и привилегии в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

Правительство Азербайджана в этом году стремится предоставить общественности и представителям бизнеса льготы и привилегии в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель сектора отдела экономической политики и промышленности Администрации президента, руководитель секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вюсал Шихалиев на мероприятии "Саммит ESG: Государственно-частное партнерство для устойчивого развития", проходящем в Баку.

Он отметил, что накануне 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) очень важно внедрение элементов ESG: "Мы стараемся создать условия для активного участия всех сторон в ESG. Улучшение бизнес-среды с точки зрения продвижения элементов ESG является составной частью основных приоритетных целей".