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Вюсал Шихалиев: Мы стараемся предоставлять льготы и привилегии по принципам ESG

Вюсал Шихалиев: Мы стараемся предоставлять льготы и привилегии по принципам ESG Правительство Азербайджана в этом году стремится предоставить общественности и представителям бизнеса льготы и привилегии в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG).
Бизнес
3 июля 2024 г. 11:30
Вюсал Шихалиев: Мы стараемся предоставлять льготы и привилегии по принципам ESG

Правительство Азербайджана в этом году стремится предоставить общественности и представителям бизнеса льготы и привилегии в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель сектора отдела экономической политики и промышленности Администрации президента, руководитель секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вюсал Шихалиев на мероприятии "Саммит ESG: Государственно-частное партнерство для устойчивого развития", проходящем в Баку.

Он отметил, что накануне 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) очень важно внедрение элементов ESG: "Мы стараемся создать условия для активного участия всех сторон в ESG. Улучшение бизнес-среды с точки зрения продвижения элементов ESG является составной частью основных приоритетных целей".

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Версия на английском языке Azerbaijan aims to provide concessions, privileges based on ESG principles
Версия на азербайджанском языке Vüsal Şıxəliyev: "ESG prinsipləri üzrə güzəşt və imtiyazlar təqdim etməyə çalışırıq"

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