Вюсал Шихалиев: Человеческий капитал очень важен в улучшении бизнес-среды

Человеческий капитал и человеческий фактор играют ключевую роль в развитии бизнес-среды.

Человеческий капитал и человеческий фактор играют ключевую роль в развитии бизнес-среды.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором отдела экономической политики и промышленности Администрации президента Вюсал Шихалиев на Форуме человеческого развития в Баку.

По его словам, одной из актуальных задач является формирование у молодежи и детей делового мышления, отвечающего современным вызовам: "В этой сфере действует конвенция по бизнес-среде и международным рейтингам, в рамках которой работают три специальные рабочие группы, напрямую связанные с человеческим развитием".

Отметив значимость рабочей группы по человеческому капиталу, он подчеркнул, что один из пяти ключевых приоритетов стратегии "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию" основан на формировании конкурентоспособного человеческого капитала: "В стране создана благоприятная среда для его развития и сформирована экосистема, обеспечивающая инклюзивное участие всех заинтересованных сторон общества в этом процессе".