​​​​​​​Вюсал Гасымлы: Страны тюркского мира обеспечивают 3,5% мировой торговли

​​​​​​​Вюсал Гасымлы: Страны тюркского мира обеспечивают 3,5 % мировой торговли

Государства тюркского мира обеспечивают 3,5% мирового товарооборота при доле в мировой экономике на уровне 1,8%.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на II Форуме по торговле и инвестиционному сотрудничеству тюркских государств в Баку.

По его словам, совокупный ВВП тюркского мира превышает $2,1 трлн, при этом на его долю приходится около 1% территории планеты и 2,8% населения.

"Если принять тюркский мир как единое государство, оно вошло бы в десятку крупнейших экономик мира. Промышленный потенциал тюркских государств составляет $540 млрд, сельскохозяйственный — $140 млрд. Общий объем активов банковского сектора приближается к $1,4 трлн. В 2024 году инвестиции в экономику стран тюркского мира достигли $440 млрд, из которых $290 млрд пришлись на Турцию", - сказал Гасымлы.

Он отметил также растущий уровень интеграции, подчеркнув значение инициатив "Global Gateway", "Один пояс — один путь" и Среднего коридора.

При этом Гасымлы добавил, что общий дефицит госбюджетов тюркских стран в прошлом году составил $440 млрд.