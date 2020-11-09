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Вюсал Гасымлы: Шуша снова станет центром творческой индустрии на Кавказе

Вюсал Гасымлы: Шуша снова станет центром творческой индустрии на Кавказе Шуша вновь станет центром творческой индустрии не только в Азербайджане, но и на всем Кавказе.
Бизнес
9 ноября 2020 г. 13:06
Вюсал Гасымлы: Шуша снова станет центром творческой индустрии на Кавказе

Шуша вновь станет центром творческой индустрии не только в Азербайджане, но и на всем Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

По его словам, в Шуше большой потенциал развития творческих и культурных отраслей, и город способен вернуть себе славу консерватории Кавказа: “В Шуше также есть потенциал для развития туризма. Хотя в городе пострадали такие исторические памятники и музеи, как дворец Панахали хана, мечеть Юхары Гевхар ага, мечеть Ашагы Гевхар ага, дом Хуршидбану Натавана, мавзолей Моллы Панах Вагифа, пещерный лагерь, Шушинская крепость, будут проведены интенсивные реставрационные работы. Шуша также имеет возможность развиваться как один из центров карабахского ковроткачества”.

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Qasımlı: “Şuşa yenidən Qafqazda yaradıcı sənayenin mərkəzinə çevriləcək”

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