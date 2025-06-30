Высшие аудиторские органы Азербайджана и Турции подписали протокол по реализации нового плана деятельности

Высшие аудиторские органы Азербайджана и Турции подписали протокол по реализации нового плана деятельности

Счетная палата Азербайджана и Счетный суд Турции подписали протоколы по плану деятельности на 2025–2027 годы и проведению параллельных аудитов.

Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, делегация во главе с председателем Вугаром Гюльмамедовым совершила рабочий визит в город Газиантеп с целью расширения сотрудничества со Счетным судом Турции и обсуждения тем параллельных аудитов.

Вугар Гульмамедов и председатель Счетного суда Турции Метин Йенер провели обсуждения по дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя органами, а также по темам параллельных аудитов, применяемым методологиям и другим вопросам.

В рамках визита делегация Счетной палаты также приняла участие во встречах с губернатором города Газиантеп и председателем муниципалитета Бююкшехир Газиантепа.

