Высокие цели, большие достижения - путь развития под руководством президента Ильхама Алиева

Экономика Азербайджана, благодаря "Контракту века" вступившая на путь возрождения, за последние 20 лет прошла значительное развитие. Стратегия социально-экономического развития, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжена под

Экономика Азербайджана, благодаря "Контракту века" вступившая на путь возрождения, за последние 20 лет прошла значительное развитие. Стратегия социально-экономического развития, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжена под руководством президента Ильхама Алиева. В стране за 20 лет достигнуты успехи во всех сферах, и за каждым из них стоят продуманные, рассчитанные на будущее стратегические шаги.

Report изучил динамику развития, которая нашла отражение в экономических показателях, достигнутых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Решения об ускорении социально-экономического развития обеспечили экономический рост

Первое важное решение, принятое главой государства в самом начале его пребывания на посту президента, было связано с ускорением социально-экономического развития страны. Так, стратегия, определенная указом от 24 ноября 2003 года ”О мерах по ускорению социально-экономического развития в Азербайджанской Республике", заложила основы устойчивых программ всестороннего развития страны.

В соответствии с этим указом, с 2004 года в Азербайджанской Республике были приняты 4 государственные программы социально-экономического развития регионов. В рамках программ было инвестировано более 100 миллиардов манатов, сделан важный вклад в развитие регионов.

Цифры по динамике экономического роста за последние 20 лет ясно демонстрируют всю картину.

В целом за 20 лет экономика страны выросла в 3,4 раза, а ненефтяная экономика - с 4 млрд долларов США до 41 млрд долларов США. Общий объем инвестиций за этот период превысил 300 миллиардов долларов США, из которых 190 млрд долларов было инвестировано в неэнергетический сектор.

Расходы государственного бюджета за последние 20 лет также демонстрируют почти 30-кратный рост. Если в 2003 году расходы бюджета на душу населения составляли менее 150 манатов, то в настоящее время эта цифра превышает 3500 манатов.

По мере улучшения финансовых возможностей страны сокращалась и зависимость от внешних заимствований. В результате доля внешнего долга в ВВП в 2003 году составила 21,6%, а в 2022 году - 9,5%.

Все это отражает общую картину экономических успехов, достигнутых за 20 лет президентства Азербайджана Ильхама Алиева.

Поддержка частного сектора в Азербайджане также является важным направлением экономической политики государства. В 2003-2022 годах Фондом развития предпринимательства были предоставлены льготные кредиты на сумму более 2,8 млрд манатов для финансирования порядка 43 тыс. инвестиционных проектов. За счет этих проектов удалось создать более 178 тысяч новых рабочих мест, из которых свыше 80% приходится на регионы. Регионам выделено 75% льготных кредитов.

В результате проведенных в последние годы коренных реформ в налоговой системе в экономике повысился уровень прозрачности, в результате чего в 2022 году налоговые поступления в госбюджет достигли рекордного значения в 15,5 млрд манатов. Доля частного сектора в налоговых поступлениях по ненефтегазовому сектору превысила 74%.

Благодаря реформам с целью "обеления" рынка труда в неэнергетическом частном секторе было заключено более 340 тысяч новых трудовых договоров. На этот сектор приходится половина трудовых договоров в стране.

Успешное продолжение нефтяной стратегии великого лидера заложило основу для выполнения поставленных задач

Возможности, возникшие в результате успешной реализации нефтяной стратегии великого лидера Гейдара Алиева, включающей подписание "Контракта века" и заложившей основу энергетической инфраструктуры, соединившей Каспий с Черным и Средиземным морями, создали важную основу для выполнения поставленных масштабных задач в полном объеме.

Азербайджан становится энергетическим мостом

Последовательность последних достижений, повысивших значимость и геополитический вес Азербайджана как энергетической страны, основана именно на стратегическом видении президента Ильхама Алиева. То есть глава государства, как он сам заявляет, прекрасно знает, что, как и когда надо сделать, умело подстраивает под это свои решения, тем самым его слово равносильно его подписи.

Если до 2007 года Азербайджан был известен в мире как страна-экспортер нефти, то с 2007 года он превратился из импортера газа в его экспортера. Добыча нефти в стране достигла пика в 2010 году - 50,8 млн тонн. В период энергетического кризиса Азербайджан стал страной, обеспечившей диверсификацию энергоснабжения Европы, надежным стратегическим партнером в обеспечении энергетической безопасности. Это произошло за счет реализации проекта Южного газового коридора. Стратегическая роль в обеспечении энергетической безопасности была достигнута за счет транспортировки природного газа с месторождения "Шахдениз" в Каспийском море по новому маршруту - Трансадриатическому трубопроводу (TAP) на европейский рынок в самый критический период. Этот проект является продуктом стратегического видения, точного прогнозирования, а также большой решимости.

В целом, с момента ввода в эксплуатацию Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и TAP Турция получила 27,5 млрд кубометров, а Европа - 30 млрд кубометров азербайджанского газа. В этом году добыча газа в стране прогнозируется на уровне 48,7 млрд кубометров, а экспорт - 24 млрд кубометров.

В настоящее время президент Ильхам Алиев проводит последовательную работу по укреплению статуса Азербайджана как страны “зеленой энергии”.

Начавшееся в 2020 году с пилотных проектов по ветровой и солнечной энергии мощностью 240 МВт, реализуемых совместно с компаниями ACWA Power из Саудовской Аравии и Masdar из ОАЭ, партнерство в области “зеленой энергии” стремительно расширилось. Подписание документов о сотрудничестве с компаниями Masdar, ACWA Power, BP, Fortescue Future Industries, China Gezhouba Group Overseas Investment, Total Energies, Nobel Energy и A-Z Czech Engineering по проектам общей мощностью более 28 ГВт говорит о международном интересе к курсу “зеленой энергии”, проводимому президентом, веры в зеленое будущее Азербайджана.

В этой сфере уже определен потенциал, привлекаются крупные инвестиции, достигнуты соглашения с Европейским Союзом в качестве экспортного рынка. Кроме того, предполагается, что через 3-4 года “зеленая энергия”, которая будет производиться в Каспийским морем и вокруг него, будет передаваться из Азербайджана в Грузию, а оттуда по Черноморскому подводному кабелю - в Румынию и Венгрию и далее в страны ЕС. Таким образом, предполагается создание еще одного моста через Азербайджан - зеленого энергетического коридора Каспий-Европейский Союз.

Наша страна становится международным транспортным хабом

Среди международных проектов, инициатором и участником которых является Азербайджан, особое место занимает транспортно-логистическая сфера. Одним из самых больших экономических и политических успехов страны за последние 20 лет под руководством президента Ильхама Алиева стало превращение Азербайджана в точку, где пересекаются международные транспортные коридоры.

Реконструкция всех аэропортов, расширение автомобильных дорог, увеличение количества судов и паромов, курсирующих по Каспийскому морю, открытие Международного морского портового комплекса в Баку в 2018 году и Алятской свободной экономической зоны в 2023 году - яркие тому примеры. Успехи Азербайджана и в этой сфере нашли отражение в статистических показателях.

Построение транспортных цепочек в различных регионах на фоне геополитических реалий, которые в последние годы стали стремительно меняться, доказало, насколько дальновидными являются проводимые президентом Ильхамом Алиевым политика инфраструктурного строительства и внешнеполитическая стратегия.

По известным причинам, объемы грузоперевозок через порты на украинском побережье Черного моря, а также по маршрутам, проходящим через Россию, существенно ограничены. Продолжительная война вынудила страны и судоходные компании искать альтернативные маршруты.

Средний коридор Восток-Запад, проходящий через Каспийское море, приобрел еще большую значимость на фоне пандемии коронавируса и войн в регионе. Берущий начало у китайско-казахстанской границы Средний коридор проходит по странам Центральной Азии и через Каспийское море и далее по территории Азербайджана, Грузии, Турции до Европы. Это самый короткий и удобный маршрут, соединяющий Европу и Азию.

Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая в настоящее время играет важную роль в повышении функциональности Среднего коридора, была построена и введена в эксплуатацию в 2017 году именно при модераторстве Азербайджана. В настоящее время по БТК перевозится около 6-8 млн тонн грузов в год. В ближайшие годы планируется расширить пропускную способность железной дороги до 17 млн тонн и выше.

Бакинский международный морской торговый порт, созданный в Аляте, является одним из важнейших сегментов Среднего коридора. Отсюда грузы можно направлять далее по маршрутам Восток-Запад и Север-Юг.

Сегодня Азербайджан обладает самым крупным в регионе гражданским воздушным и самым крупным морским торговым флотом на Каспийском море.

За время руководства главы государства в стране построено и реконструировано 8 международных аэропортов. После ввода в эксплуатацию Лачынского аэропорта количество международных аэропортов увеличится до 9.

В основе укрепления обороноспособности страны лежит сильная экономика

Грандиозная победа в 44-дневной Отечественной войне и успешные итоги 24-часовых локальных антитеррористических мероприятий создали основу для Великого возвращения на азербайджанские территории, которые Армения удерживала под оккупацией более 30 лет.

В основе направленных на укрепление обороноспособности страны комплексных мер - строительства армии, оснащения Вооруженных сил самым современным вооружением, боеприпасами, военной техникой и технологиями, лежит мощная экономика. Закупка самого современного вооружения, подготовка профессиональной армии характерны для стран с сильной экономикой.

Если в 2003 году расходы Азербайджана на оборону были равны всего 150 млн долларов США, то в госбюджете на 2023 год на укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности выделено 5,3 млрд манатов и в следующем году эти расходы вырастут еще на 6%.

Важнейшим направлением государственной политики, проводимой сегодня под руководством президента Ильхама Алиева, является проведение восстановительно-строительных работ на освобожденных от оккупации территориях, строительство современной социально-культурной инфраструктуры, восстановление коммуникаций и транспортных линий.

Улучшение социально-бытовых условий участников войны, семей шехидов, лиц, получивших ранения или ставших инвалидами, защищая территориальную целостность, независимость и конституционный строй Азербайджанской Республики, постоянно находится в центре внимания главы государства и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В рамках программ по улучшению тяжелых условий жизни и решения социальных проблем теперь уже бывших беженцев и вынужденных переселенцев был построен 121 поселок и жилой комплекс. Семьям шехидов, лицам, получившим инвалидность в результате участия в боевых действиях, было предоставлено более 14 тысяч квартир и частных домов.

Революционные реформы в социальной сфере в Азербайджане

В результате проводимой в Азербайджане социальной политики улучшилось благосостояние народа, снизился уровень бедности, открылись новые рабочие места. Благодаря успешному стратегическому курсу развития главы государства Азербайджан в 2002-2022 годах вошел в группу стран с высоким средним уровнем дохода. В стране восстановлены системы водоснабжения в районах и городах, обеспечена подача воды в города из новых источников. За последние 20 лет в регионах построено и реконструировано более 380 водохранилищ.

Благодаря вниманию и заботе президента Ильхама Алиева, а также при непосредственной инициативе и поддержке президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по всей стране были реализованы крупномасштабные проекты в области строительства и реконструкции учреждений образования, здравоохранения и культуры.

Ежегодно при формировании государственного бюджета особое внимание уделялось его социальной направленности. Вследствие этого с 2003 по 2023 годы социально-ориентированные расходы бюджета выросли более чем в 20 раз. В 2003 году из государственного бюджета на социальные расходы было направлено 678,2 млн манатов, а в 2022 году - уже 11,6 млрд манатов.

За прошедший период, благодаря политике главы государства, была зафиксирована положительная динамика роста заработной платы и пенсий.

Согласно исследованиям, по паритету покупательной способности минимальной и среднемесячной пенсии Азербайджан занимает соответственно первое и второе место среди стран СНГ, Грузии и Украины.

За прошедший период уровень бедности в стране снизился до 5,5% в 2022 году, в то время как в 2003 году этот показатель составлял 44,7%. Создание более 2 миллионов новых рабочих мест за эти годы является одним из главнейших достижений социальной политики.

За последние 20 лет расходы государственного бюджета на образование, выросли в 19 раз, а траты на здравоохранение увеличились в 33 раза.

Одним из основных направлений социальной политики, проводимой в Азербайджане, является обеспечение доступа к различным государственным услугам, повышение прозрачности в отношениях между гражданами и чиновниками. С этой целью с мая 2019 года при Министерстве труда и социальной защиты населения начало действовать Агентство DOST (Агентство по устойчивому и оперативному социальному обеспечению). На данный момент создано 7 центров DOST, к 2025 году планируется увеличить количество подобных центров до 17, открыть 55 филиалов DOST и тем самым расширить охват услуг по всей стране.

С 2012 года азербайджанский бренд - Служба ASAN успешно реализует государственную политику в области обеспечения комфорта населения.

Азербайджан становится одной из стран мира, экспортирующих космические услуги

Особое место в период 20-летней деятельности главы государства занимают достижения в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Азербайджан стал членом международной космической семьи, что является историческим успехом. На орбиту были запущены азербайджанские спутники Azerspace-1, Azersky и Azerspace-2, благодаря чему страна начала экспортировать космические услуги.

Планиурется запустить на орбиту два новых спутника - в 2026 и 2028 годах. Спустя полвека Баку вновь принял Международный астронавтический конгресс, что говорит о том, что данная сфера находится под пристальным вниманием руководства страны.

Помимо этого, во всех уголках Азербайджана люди обеспечены скоростным доступом в интернет. В настоящее время 85% населения Азербайджана пользуется интернетом, при этом в 2003 году этот показатель составлял всего 5%.

Если в 2005 году число абонентов интернет-провайдеров составляло 400 тысяч человек, то в 2022 году оно достигло 8,3 миллиона. Не случайно в марте 2023 года страна заняла 54-е место среди 140 стран мира по скорости мобильного интернета в Глобальном индексе Speedtest.

Работа в аграрной сфере создала благоприятную среду для предпринимателей

Принятие множества законов, стимулирующих развитие предпринимательства в аграрной сфере, подписание со стороны главы государства многочисленных указов и утверждение государственных программ в этом направлении сегодня дают свой эффект.

Продукция под брендом Made in Azerbaijan экспортируется в десятки государств, от Китая до Америки. Рост стоимости экспорта продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности со 166 млн долларов США в 2003 году до 912,4 млн долларов США в 2023 году, замена нефтяных доходов ненефтяными доходами в структуре госбюджета являются плодами проводимой в этом направлении политики. Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции - одних из приоритетных направлений ненефтяного сектора, оставалось в центре внимания.

Также в приоритете политики президента Ильхама Алиева развитие регионов. Итоги прошедших 20 лет показывают, что эта политика была успешно реализована в рамках государственных программ.

Азербайджан стал излюбленным местом туристов

Одной из важных сфер, которой уделяет особое внимание президент Ильхам Алиев, является туризм, ставший одним из ведущих направлений экономики.

Для реализации поставленных целей в каждом районе страны создается туристическая инфраструктура. За последние 20 лет в секторе туризма в Азербайджане были достигнуты значительные успехи.

С освобождением Карабаха от оккупации начался новый этап в развитии этого сегмента экономики. Реализация туристического потенциала невозможна без поддержки государства. Глава Азербайджана ставит цели и задачи, чтобы раскрыть этот потенциал, донести до мира культуру, красоту страны, гостеприимство азербайджанского народа.

В результате продуманной и целенаправленной политики президента Ильхама Алиева сегодня Азербайджан не только является одним из немногих, переживших глобальный кризис с минимальными потерями, но и важным стратегическим, энергетическим, транспортным, логистическим и коммуникационным узлом международного значения, привлекающим внимание глобальных инвесторов.

Успешная, решительная политика, реализуемые государственные программы и экономические проекты способствуют устойчивому развитию Азербайджана.