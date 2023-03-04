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Выручка Twitter снизилась почти на 40%

Выручка Twitter снизилась почти на 40% Выручка американской компании Twitter в декабре прошлого года упала примерно на 40% после отказа рекламодателей в сотрудничестве.
Бизнес
4 марта 2023 г. 08:47
Выручка Twitter снизилась почти на 40%

Выручка американской компании Twitter в декабре прошлого года упала примерно на 40% после отказа рекламодателей в сотрудничестве.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, о снижении выручки и чистой прибыли примерно на 40% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года инвесторам сообщило руководство Twitter.

После приобретения компании предпринимателем Илоном Маском в октябре прошлого года Twitter перешел в разряд частных компаний и больше не публикует финансовую отчетность.

Как сообщала в середине февраля телекомпания CNN, из-за несогласия с политикой нового владельца сотрудничество с компанией приостановили более половины рекламодателей. Отмечалось, что с октября прошлого года по 25 января ежемесячный доход от рекламы упал более чем на 60%, со 127 до $48 млн.

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Версия на азербайджанском языке “Twitter” şirkətinin gəliri təxminən 40% azalıb

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