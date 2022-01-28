Выручка производителя товаров класса "люкс" LVMH выросла на 44%

Крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в 2021 году увеличил прибыль от продолжающихся операций более чем в два раза и повысил выручку на 44% благодаря постепенному восстановлению мировой экономики от кри

Крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в 2021 году увеличил прибыль от продолжающихся операций более чем в два раза и повысил выручку на 44% благодаря постепенному восстановлению мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, прибыль компании от продолжающихся операций в 2021 году составила 17,15 млрд евро против 8,31 млрд евро в 2020 году. Рентабельность по этому показателю увеличилась на 8 процентных пунктов - до 26,7%.

Выручка повысилась до 64,22 млрд евро с 44,65 млрд евро годом ранее. Органический рост продаж (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) составил 36%.

Свободный денежный поток подскочил на 121% - до 13,53 млрд евро, однако чистый долг увеличился на 127% - до 9,61 млрд евро.

Все подразделения компании продемонстрировали хороший рост продаж, особенно впечатляющие темпы - на 167% - показал сегмент часов и ювелирных изделий благодаря завершению приобретения бизнеса Tiffany. Органический рост продаж в сегменте составил 40%, выручка - 8,96 млрд евро. Теперь этот сегмент занимает второе место в структуре совокупной выручки группы LVMH.

Выручка компании в крупнейшем сегменте модной одежды и изделий из кожи подскочила на 46% и достигла рекордных 30,9 млрд евро. Органический рост составил 47%.

В сегменте парфюмерии и косметики продажи повысились на 26%, составив 6,61 млрд евро (органический рост - 27%).

Реализация алкогольных напитков увеличилась на 26% как в реальном, так и в органическом выражении - до 5,97 млрд евро. Особенно сильный рост наблюдался в Северной Америке и Европе благодаря открытию ресторанов.

Выручка сетевых розничных магазинов увеличилась на 16% в годовом выражении - до 11,75 млрд евро (органический рост - 18%). Между тем по сравнению с 2019 годом продажи снизились на 18%.

Котировки акций компании по итогам торгов в четверг увеличились на 1,5%. Отчетность была опубликована после закрытия биржи. Капитализация компании за последние 12 месяцев увеличилась почти на 35% и составляет сейчас около 344 млрд евро.