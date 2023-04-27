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Выручка корпорации Meta выросла на $28,6 млрд

Выручка корпорации Meta выросла на $28,6 млрд Выручка американской корпорации Meta в первом квартале выросла на 3% в годовом исчислении.
Бизнес
27 апреля 2023 г. 03:49
Выручка корпорации Meta выросла на $28,6 млрд

Выручка американской корпорации Meta в первом квартале выросла на 3% в годовом исчислении.

Как передает Report со ссылкой на телекомпанию СNBC, соответствующие данные отразились в опубликованной корпорацией финансовой отчетности.

По итогам трехмесячного периода, завершившегося 31 марта, выручка Meta составила $28,6 млрд.

За аналогичный период прошлого года выручка корпорации составляла $27,9 млрд, таким образом в годовом исчислении она выросла на 3%. Финансовые показатели Meta за минувший квартал превзошли ожидания аналитиков, которые предрекали ей выручку в размере не более $27,6 млрд.

Чистая прибыль компании по итогам квартала составила $5,7 млрд по сравнению с $7,4 млрд годом ранее, снижение составило 24%. По этому критерию показатели компании также превзошли ожидания аналитиков, которые ожидали большего сокращения прибыли.

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