Выручка Alphabet в минувшем квартале увеличилась на 23%

Выручка американской корпорации Alphabet, которой принадлежит компания Google, выросла в первом квартале текущего года на 23% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года.

Выручка американской корпорации Alphabet, которой принадлежит компания Google, выросла в первом квартале текущего года на 23% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованной финансовой отчетности компании.

По итогам трехмесячного периода, завершившегося 31 марта, выручка Alphabet составила 68,011 млрд долларов США, а чистая прибыль - 16,43 млрд долларов США. Как сообщает телеканал CNBC, результаты деятельности компании не оправдали ожиданий аналитиков, которые прогнозировали компании прибыль не менее 68,11 млрд долларов США.

Как отметил директор Google и Alphabet Сундар Пичаи, значительную часть прибыли в первом квартале компании принесли ее поисковые и облачные механизмы. "Мы продолжим инвестировать в продукты и сервисы, создавая возможности для наших партнеров и пользователей по всему миру", - подчеркнул он.